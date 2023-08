Djokovic overleeft matchpoint in zinderende finale tegen Alcaraz en wint toernooi Cincinnati

De Spaanse nummer 1 van de wereld trok de eerste set met 7-5 naar zich toe en kwam ook in de tweede set een break voor, terwijl de Serviër zo op het oog last had van een lage bloedsuikerspiegel in de bloedhete Amerikaanse stad en letterlijk wankelde.

Tekst gaat verder onder de tweet

Een medische time out bracht hem als herboren terug. Hij brak terug en pakte in een zinderende tiebreak - waar Alcaraz een matchpoint kreeg - de tweede set: 9-7.

Djokovic kwam een break voor in de derde set en leek bij 5-3 af te stevenen op de zege. Maar de Spanjaard toverde het matchpoint weer weg en brak terug. Bijna elke game, elk punt was een strijd op zich. Waanzinnige rally’s, schitterende punten: tennis van het allerhoogste niveau.

Tekst gaat verder onder de tweet

Geschiedenisboeken

In de tiebreak ging het ook op en neer, maar bij het vijfde matchpoint was het dan toch echt raak: 7-4 en game, set and match. Djokovic stortte ter aarde na deze wedstrijd voor in de geschiedenisboeken, terwijl er tranen vloeiden bij Carlitos.

Tekst gaat verder onder de tweet

„Een van de zwaarste wedstrijden die ik ooit heb gespeeld”, zei Djokovic na afloop. „Hier doe ik het voor, dit soort wedstrijden.”

„Misschien kan ik het vergelijken met de finale tegen Nadal op de Australian Open van 2012”, vervolgde hij. „Het was weliswaar een driesetter, maar wel een van bijna vier uur. Hij speelde zo volwassen en kan zo goed met de druk omgaan als 20-jarige. We mogen niet vergeten hoe jong hij is. Dat is zo indrukwekkend aan hem.”

Coco Gauff verovert in Cincinnati haar grootste titel

De Amerikaanse tennisster Coco Gauff heeft op het prestigieuze WTA-toernooi van Cincinnati de grootste titel uit haar loopbaan veroverd. De 19-jarige Gauff versloeg in de finale de Tsjechische Karolina Muchova met 6-3 6-4.

Coco Gauff kan het niet geloven. Ⓒ ANP/HH

Gauff, vorig jaar finaliste op Roland Garros, draait ondanks dat ze nog altijd een tiener is al een aantal jaar mee in de top van het tennis. Ze is de nummer 7 van de wereld en pakte tot deze week vier titels. Grandslamtitels of eindzeges op WTA 1000-toernooien ontbraken tot zondag echter nog op haar palmares.

Gauff maakte het na 1 uur en 56 minuten af op haar vierde wedstrijdpunt. Ze besloot het duel in de hitte - in Cincinnati was het boven de 35 graden Celsius - met een lovegame. Bij 5-2 liet ze nog drie matchpoints onbenut. Muchova, de mondiale nummer 17, besloot het duel met een afzwaaier.

Tekst gaat verder onder de tweet

US Open

In de halve finales had Gauff al de Poolse Iga Swiatek verslagen. De Amerikaanse had in zeven duels nog nooit van de nummer 1 van de wereld gewonnen.

Gauff gaat zich nu opmaken voor de US Open, het grandslamtoernooi dat over ruim een week begint in New York. Het toernooi van Cincinnati, vijf jaar geleden gewonnen door Kiki Bertens, geldt als laatste voorbereiding.