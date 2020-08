Tour de France is tikkende tijdbom

Hans ruggenberg

Frankrijk kleurt rood, de regering kondigt allerlei noodmaatregelen aan voor de risico-regio’s en intussen is de Tour de France ’gewoon’ van start gegaan. Het idee is dat de in het leven geroepen coronabubbel de gezondheid waarborgt van de renners en de rest van de volgers van de Tour-karavaan die drie weken lang door het land reizen.