Botic van de Zandschulp stunt tegen de nummer zes van de wereld en plaatst zich voor halve finale

De Nederlander, die via de kwalificaties was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, trok de eerste set met 6-3 naar zich toe. In de tweede set schroefde Rublev, de nummer zes van de wereld, zijn niveau op en dat resulteerde in een prachtige strijd. Bij een stand van 1-1, brak de Rus Van de Zandschulp en liep hij uit naar een 3-1 voorsprong.

De Nederlander liet zien over heel wat vechtlust te beschikken, want hij knokte voor ieder punt en gaf de tweede set zeker nog niet gewonnen. Hij boog de 1-3 achterstand om in een 5-4 voorsprong en kreeg een game later zelfs zijn eerste wedstrijdpunt op de service van zijn tegenstander. Hoewel de Rus die nog wist weg te poetsen, was het op het tweede wedstrijdpunt wel raak en dus boekte Van de Zandschulp een fantastische overwinning.

De Nederlander kent een fantastisch tennisjaar. Enkele weken geleden verraste hij nog op de US Open, door als qualifier de kwartfinales te bereiken. Daarin moest hij het afleggen tegen de Rus Daniil Medvedev, die in New York doorstoomde naar zijn eerste grandslamtitel. Dankzij zijn zegereeks op de US Open schoot Van de Zandschulp de top 100 in. Hij staat nu op de 69e plaats.

In de halve finales van het hardcourttoernooi in Sint-Petersburg neemt de Nederlander het op tegen de Kroaat Marin Cilic, de nummer 35 van de wereld.