Dolle avond in play-offs NBA: Harden met beslissende driepunter, verliezende Jokic maakt er 53

Philadelphia 76ers was de serie begonnen met een overwinning, maar daarna won Boston Celtics twee keer met overtuigende cijfers. In het vierde duel stonden de Celtics met nog 2 minuten op de klok 5 punten voor. Harden sleepte er echter een verlenging uit voor de thuisclub. Hij trok de stand 16 seconden voor tijd gelijk na een individuele actie (107-107).

Ook in de 5 minuten extra tijd was Harden beslissend. De 33-jarige Amerikaan schoot met nog 18 seconden te gaan vanuit de hoek van het veld een driepunter raak en bezorgde zijn ploeg daarmee de winst. Harden eindigde op 42 punten, Joel Embiid droeg 34 punten bij aan de zege.

Denver Nuggets had aan 53 punten van de Serviër Nikola Jokic niet genoeg om het vierde duel met Phoenix Suns te winnen. De Suns trokken de wedstrijd met 129-124 naar zich toe, waardoor de stand in de halve finale in het westen weer in evenwicht is (2-2). Beide clubs wonnen hun twee thuiswedstrijden. Kevin Durant en Devin Booker maakten zondag beiden 36 punten voor Phoenix Suns.