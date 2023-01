ATP: geen bewijs voor huiselijk geweld Zverev

De ATP begon in oktober 2021 een onderzoek naar beschuldigingen over mishandeling die zijn Russische ex-vriendin Olga Sjaripova naar buiten had gebracht. De Duitse toptennisser zou haar tijdens hun relatie fysiek en geestelijk hebben mishandeld. Zo zou Zverev haar in 2019 tijdens het masterstoernooi in Shanghai hebben geslagen en bij de keel hebben gegrepen toen ze uit de douche kwam op hun hotelkamer. Sjaripova beweerde dat het misbruik haar zelfs tot een poging tot zelfmoord had aangezet.

Zverev ontkende de beschuldigingen en juichte het onafhankelijk onderzoek van de ATP toe. Hij hoopte dat het zijn naam zou zuiveren. De onderzoekers spraken niet alleen met Zverev en Sjaripova, maar ondervroegen ook 24 andere betrokkenen. Ook bekeken ze tal van foto’s, tekstberichten en audiofragmenten. Betrouwbaar bewijsmateriaal werd niet gevonden en de verklaringen waren zo tegenstrijdig, dat de onderzoekers geen huiselijk geweld konden vaststellen.

Zverev, die al negentien toernooien won op de ATP Tour, maakte onlangs zijn rentree in het wedstrijdtennis na een zware enkelblessure.