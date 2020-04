Graafschap-icoon Henk Overgoor (75) overlijdt aan corona

De naam van Overgoor is onlosmakelijk verbonden met de memorabele wedstrijd tussen De Graafschap en Feyenoord uit 1973. Na een 0-3 achterstand stond De Graafschap in de rust met 4-3 voor, om vervolgens toch nog met 5-7 te verliezen. Overgoor maakte de 3-3, maar verslikte zich na het maken van de goal in een stukje kauwgom en ging tegen de vlakte. Medespeler Guus Hiddink zag dat het niet goed ging met zijn ploeggenoot, sloeg hem hard op de rug, waarna de kauwgom én het kunstgebit van Overgoor eruit schoten. Daardoor ontstond het verhaal, dat Overgoor bijna zou zijn gestikt door het inslikken van zijn kunstgebit.

Overgoor, die de bijnaam ‘Kappertje’ had, omdat zijn familie in Gendringen een kapperszaak had, speelde behalve voor De Graafschap ook voor Go Ahead Eagles. Als getalenteerde voetballer zat hij in het beroemde jeugdinternaat in Deventer.

De vitale Overgoor was tot op het laatst een trouw bezoeker van de wedstrijden op De Vijverberg. Overgoor is na Lorenzo Sanz (ex-voorzitter Real Madrid), Frits Flinkevleugel (ex-Oranje-international en oud-speler DWS) en Norman Hunter (ex-international Engeland) de zoveelste voetbalprominent die overlijdt aan het coronavirus.