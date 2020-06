’Soldaat van Waalwijk’ Darije Kalezic is ’veilige haven’ Nederland dankbaar

Darije Kalezic. Ⓒ Rias Immink

WAALWIJK - Darije Kalezic verbreedde de afgelopen jaren zijn horizon met trainersavonturen in Saoedi-Arabië, Nieuw-Zeeland en Indonesië, maar heeft even genoeg van het zwerven. De komende tijd wil hij aan de slag vanuit zijn thuisbasis Waalwijk. „Als gezin willen we het liefst weer dichter bij elkaar zijn. Ik wil er zijn voor mijn kinderen. Mijn zoon Luka is twaalf en mijn dochter Aleksia tien en zij zijn op een leeftijd dat ze moeder én vader nodig hebben.”