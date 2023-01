Dubbelslag voor familie Van den Brink in Dakar-rally

Mitchel van den Brink boekte zijn eerste overwinning in de Dakar Rally door landgenoot Janus van Kasteren in het laatste deel van de etappe te verslaan. Hij kwam uiteindelijk met een voorsprong van 35 seconden over de finish. Op het laatste tussenpunt keek hij nog tegen een achterstand van 3,21 minuten aan. De Tsjech Martin Macik eindigde als derde in de etappe.

Martin van den Brink, de nummer 4 in Riyad, nam de eerste plaats in het algemeen klassement over van Ales Loprais. De Nederlander heeft een voorsprong van 36 seconden op Loprais.