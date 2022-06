Danny Blind zet reserves aan het werk bij Oranje

Normaal was de training voor de reserves de dag na de wedstrijd altijd het domein van assistent-trainer Henk Fraser, maar die heeft zijn functie op moeten geven om bij FC Utrecht aan de slag te kunnen gaan. Nu werd de training niet geleid door Edgar Davids, die als vervanger van Fraser is aangetrokken, maar door Blind. Davids keek observerend toe net als bondscoach Louis van Gaal.

Oranje traint zondag en maandag nog in Zeist, waarna dinsdag naar Cardiff wordt gereisd. Daar staat woensdag de tweede groepswedstrijd van de Nations League tegen Wales op het programma. Captain Virgil van Dijk is daar niet bij, omdat hij eerder vakantie krijgt na een intensief seizoen met Liverpool. Maandag meldt spits Vincent Janssen zich bij de groep. De spits had toestemming gekregen om later aan te sluiten, zodat hij in de Verenigde Staten in het huwelijk kon treden.