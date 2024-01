Rojer en Glasspool hadden de eerste set na een tiebreak (7-6 (3)) gewonnen, maar verloren de tweede met 7-5. In de halve finales waren ze te sterk geweest voor Robin Haase en de Indiër Yuki Bhambri.

Rojer vond in Glasspool een nieuwe partner nadat Marcelo Arévalo uit El Salvador de samenwerking had beëindigd. Voor de op Curaçao geboren tennisser was het zijn 37e dubbeltitel.

Dimitrov pakt eerste titel in zes jaar

Grigor Dimitrov heeft het toernooi van Brisbane gewonnen. Dimitrov versloeg in de finale de als eerste geplaatste Deen Holger Rune. De setstanden waren 7-6 (5) en 6-4. Voor de 32-jarige Bulgaar was het zijn eerste toernooizege in meer dan zes jaar.

Dimitrov was de nummer 2 op de plaatsingslijst voor het toernooi dat geldt als voorbereiding op de Australian Open. Het is de tweede keer dat de vroeger veel met Roger Federer vergeleken tennisser het toernooi in Brisbane wint. Eerder deed hij dat in 2017. Vier jaar eerder had hij al eens de finale gehaald.

Nadat Dimitrov de eerste set via een tiebreak had gewonnen, pakte hij bij een 3-3-stand een opslaggame van de twaalf jaar jongere Deen. Bij 5-3 volgden opnieuw twee breakkansen. Die liet hij nog onbenut om erna in de volgende game de partij uit te serveren.

In totaal heeft Dimitrov negen ATP-titels op zijn erelijst staan. Hij speelde zondag zijn achttiende finale. Rune (20) blijft voorlopig op vier ATP-titels staan.

Rybakina en Gauff pakken titels in aanloop Australian Open

Elena Rybakina en Coco Gauff hebben in aanloop naar de Australian Open hun vorm getoond. De Kazachse Rybakina versloeg in de finale van het toernooi van Brisbane de als eerste geplaatste Wit- Russische Aryna Sabalenka. De Amerikaanse Gauff maakte in Auckland haar favorietenstatus waar door de eindstrijd te winnen ten koste van de Oekraïense Elina Svitolina.

Rybakina was in Brisbane de nummer 2 van de plaatsingslijst. De in Rusland geboren Kazachse begon overdonderend met het winnen van acht games op rij. Na 73 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-0 6-3. De partij was een herhaling van de finale van de Australian Open van vorig jaar. Toen won Sabalenka.

Het betekende de zesde titel op de WTA Tour voor de 24-jarige Rybakina, in 2022 winnares op Wimbledon. In de vier partijen samen voorafgaand aan de finale had ze slechts drie uur en veertig minuten op de baan gestaan.

Gauff

Gauff had in Auckland, waar ze de plaatsingslijst aanvoerde, aanmerkelijk meer moeite met Svitolina. Pas na een lange driesetter was de partij beslist: 6-7 (4) 6-3 6-3. Gauff begint over ruim een week aan haar jacht op haar tweede grandslamtitel. De 19-jarige Amerikaanse won het afgelopen jaar de US Open.