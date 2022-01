Sport Kort: Fakkeltocht Spelen flink ingekort

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Fakkeltocht Spelen vanwege corona teruggebracht tot drie dagen

13.01 uur: De fakkeltocht in aanloop naar de Olympische Spelen duurt slechts drie dagen. De organisatie heeft daarvoor gekozen vanwege zorgen over het coronavirus. „Veiligheid staat altijd voorop”, aldus Xu Zhijun, vicevoorzitter van het organisatiecomité tegen staatspersbureau Xinhua.

De tocht met de olympische vlam begint op 2 februari, twee dagen voor de openingsceremonie, en gaat langs de drie belangrijkste sportlocaties tijdens de Olympische Spelen. Zo’n 1200 mensen, bekend van hun bijdragen aan sport of de samenleving, zullen meelopen in de optocht.

China hanteert een streng beleid rond het coronavirus en legt strikte lockdowns op om mogelijke uitbraken onder controle te houden. Atleten en anderen die de Spelen bijwonen, verblijven in Peking in een zogenoemde ’superbubbel’.

Hugo Lloris (35) verlengt contract bij Tottenham Hotspur

Hugo Lloris blijft Tottenham Hotspur trouw. De 35-jarige Franse doelman verlengt zijn na dit seizoen aflopende contract bij de Londense voetbalclub tot de zomer van 2024.

Lloris speelt sinds 2012 voor Tottenham, dat hem destijds overnam van Olympique Lyon. De doelman stond tot dusverre 395 keer onder de lat.

„Hij is onze aanvoerder en een topkeeper”, aldus trainer Antonio Conte.

Den Otter vervangt Wapenaar als keeperstrainer Willem II

10.50 uur: Peter den Otter gaat aan de slag bij Willem II. De 51-jarige keeperstrainer komt over van RKC Waalwijk, waar hij eerder samenwerkte met Fred Grim, de huidige hoofdtrainer van Willem II.

Willem II had een nieuwe keeperstrainer nodig na het vertrek van Harald Wapenaar, twee weken geleden. De oud-doelman ging weg vanwege „een onoverkomelijk verschil van inzicht over visie en werkwijze.”

Den Otter was, naast RKC, eerder werkzaam bij Feyenoord, RBC Roosendaal, Ajax, Almere City FC, Excelsior en het nationale team van Kazachstan.

Phoenix Suns winnen vijfde uitduel op rij

08.11 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben voor de vijfde keer op rij een uitwedstrijd gewonnen. De Suns waren in Dallas met 109-101 ook te sterk voor Dallas Mavericks.

De uitploeg, leider in de Western Conference, maakte het verschil in het laatste kwart. Dallas Mavericks, de nummer 5 in het westen, begon het laatste kwart nog met een voorsprong van 82-74.

Devin Booker was bij de Suns goed voor 28 punten en Chris Paul nam er 20 voor zijn rekening. Bij de bezoekers ontbrak Deandre Ayton wegens een enkelblessure.

Dallas Mavericks, waar Luka Doncic ook 28 punten maakte, had eveneens voor de vijfde keer op rij kunnen winnen.