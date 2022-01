Sport Kort: Olympisch skikampioen mist mogelijk Winterspelen na besmetting

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Andreas Wellinger mist mogelijk Winterspelen na besmetting

21:31 uur Het is twijfelachtig of skispringer Andreas Wellinger volgende maand kan deelnemen aan de Winterspelen van Beijing. De tweevoudig olympisch kampioen uit Duitsland is besmet met het coronavirus. De 26-jarige atleet won goud op de vorige Spelen in Pyeongchang en vier jaar daarvoor in Sotsji.

"Dit komt uitermate slecht uit", aldus Wellinger. "Ik was hersteld van een blessure aan een knie, die ik eerder deze maand had opgelopen. En nu ineens dit. Het betekent dat ik het komend weekeinde niet kan meedoen aan een wedstrijd en ook niet kan trainen. Afwachten of ik op tijd negatief test. Ik voel me goed en wil zo snel mogelijk weer beginnen."

De Winterspelen beginnen op 4 februari in China.

Eerste zege Giri op Tata Steel Chess, weer nederlaag Van Foreest

19:25 uur Anish Giri heeft zijn eerste zege op Tata Steel Chess te pakken. De Nederlandse nummer 7 van de wereld wist in de zesde ronde de Amerikaanse nummer 4 van de wereld Fabiano Caruana met de zwarte stukken te verslaan. Hij klom in de tussenstand naar de gedeelde zesde plaats.

Jorden van Foreest leed zijn derde nederlaag en zijn tweede op rij. De Rus Sergej Karjakin versloeg met wit de titelverdediger. In ronde vijf was Sjakhrijar Mamedjarov uit Azerbeidzjan ook al te sterk voor de 22-jarige Groninger, die nu gedeeld negende staat met 2,5 punten.

De Noor Magnus Carlsen won van de Hongaar Richard Rapport en nam de leiding in het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee met 4 punten uit 6 partijen. De regerend wereldkampioen en zevenvoudig winnaar van Tata Steel Chess won eerder in het toernooi van Giri.

Carlsen deelt de koppositie met Santosh Gujrathi Vidit uit India en Mamedjarov, die beiden remise speelden in de zesde ronde.

Belgische voetbalbond zet keeperstrainer op non-actief

19:11 uur Erwin Lemmens werkt voorlopig niet als keeperstrainer van het Belgisch nationale voetbalelftal. De overkoepelende bond heeft hem op non-actief gesteld. Hij wordt verdacht van fraude, zo kwam naar boven in een uitgebreid onderzoek genaamd Propere Handen. De 45-jarige voormalige doelman is een van de 56 personen die de aanklagers voor de rechter willen brengen.

In het geval van Lemmens zou bij het ondertekenen van een eerder contract mogelijk sprake zijn geweest van belastingontduiking.

Met Inaki Bergara heeft België nog een keeperstrainer in dienst. Bondscoach Roberto Martinez kiest er al sinds zijn aanstelling voor om met twee trainers voor de doelmannen te werken.

Valse start Luiten in openingstoernooi DP World Tour

16.38 uur: Joost Luiten is het nieuwe jaar teleurstellend begonnen. De Nederlandse prof haalde de cut niet in het openingstoernooi van de DP World Tour in Abu Dhabi.

Luiten noteerde in de tweede ronde 72 slagen op de Yas Links en die score viel nog wel mee, maar hij maakte er zijn dramatische eerste ronde van 79 slagen (+7) op donderdag bij lange na niet mee goed. Hij belandde op de gedeelde 107e plaats en bleef ver verwijderd van de bovenste helft in het klassement. Wil Besseling deed het niet heel veel beter. Hij had in de tweede ronde 77 slagen nodig en kwam uit op de gedeelde 85e positie met +5. Ook de Noord-Hollander is daarmee uitgeschakeld.

Daan Huizing mag zaterdag wel afslaan voor de derde ronde. Hij presteerde weliswaar matig met een tweede ronde van 76 slagen, maar door zijn degelijke eerste ronde op donderdag van 71 slagen was zijn totaalscore van +3 goed voor de gedeelde 60e plaats en die was precies genoeg om het toernooi te mogen vervolgen.

Het toernooi in Abu Dhabi is een van de toonaangevende in de DP World Tour, voorheen de Europese Tour. Het prijzengeld bedraagt 8 miljoen dollar (7 miljoen euro). De Schot Scott Jamieson is na de tweede ronde de leider met een score van 7 onder par.

Skiër Kilde eerste Noorse winnaar op Hahnenkamm sinds 2015

15.52 uur: Aleksander Aamodt Kilde was vrijdag de eerste Noorse winnaar van de afdaling op de fameuze Hahnenkamm sinds 2015. Hij nam met zijn zege de leiding in het algemeen klassement.

„Het is ongelooflijk. Ik begrijp er helemaal niets van dat ik zo snel ben in Kitzbühel. Dat heb ik nog nooit meegemaakt”, zei Kilde, die de Fransman Johan Clarey 0,42 voor bleef. Het was zijn zesde zege van het seizoen en zijn twaalfde in totaal. Zeven jaar geleden was Kjetil Jansrud de laatste Noorse winnaar op de Hahnenkamm.

Vanwege de geldende coronamaatregelen waren er slechts duizend toeschouwers welkom. Zondag staat er nog een afdaling gepland.

Fakkeltocht Spelen vanwege corona teruggebracht tot drie dagen

13.01 uur: De fakkeltocht in aanloop naar de Olympische Spelen duurt slechts drie dagen. De organisatie heeft daarvoor gekozen vanwege zorgen over het coronavirus. „Veiligheid staat altijd voorop”, aldus Xu Zhijun, vicevoorzitter van het organisatiecomité tegen staatspersbureau Xinhua.

De tocht met de olympische vlam begint op 2 februari, twee dagen voor de openingsceremonie, en gaat langs de drie belangrijkste sportlocaties tijdens de Olympische Spelen. Zo’n 1200 mensen, bekend van hun bijdragen aan sport of de samenleving, zullen meelopen in de optocht.

China hanteert een streng beleid rond het coronavirus en legt strikte lockdowns op om mogelijke uitbraken onder controle te houden. Atleten en anderen die de Spelen bijwonen, verblijven in Peking in een zogenoemde ’superbubbel’.

Hugo Lloris (35) verlengt contract bij Tottenham Hotspur

Hugo Lloris blijft Tottenham Hotspur trouw. De 35-jarige Franse doelman verlengt zijn na dit seizoen aflopende contract bij de Londense voetbalclub tot de zomer van 2024.

Lloris speelt sinds 2012 voor Tottenham, dat hem destijds overnam van Olympique Lyon. De doelman stond tot dusverre 395 keer onder de lat.

„Hij is onze aanvoerder en een topkeeper”, aldus trainer Antonio Conte.

Den Otter vervangt Wapenaar als keeperstrainer Willem II

10.50 uur: Peter den Otter gaat aan de slag bij Willem II. De 51-jarige keeperstrainer komt over van RKC Waalwijk, waar hij eerder samenwerkte met Fred Grim, de huidige hoofdtrainer van Willem II.

Willem II had een nieuwe keeperstrainer nodig na het vertrek van Harald Wapenaar, twee weken geleden. De oud-doelman ging weg vanwege „een onoverkomelijk verschil van inzicht over visie en werkwijze.”

Den Otter was, naast RKC, eerder werkzaam bij Feyenoord, RBC Roosendaal, Ajax, Almere City FC, Excelsior en het nationale team van Kazachstan.

Phoenix Suns winnen vijfde uitduel op rij

08.11 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben voor de vijfde keer op rij een uitwedstrijd gewonnen. De Suns waren in Dallas met 109-101 ook te sterk voor Dallas Mavericks.

De uitploeg, leider in de Western Conference, maakte het verschil in het laatste kwart. Dallas Mavericks, de nummer 5 in het westen, begon het laatste kwart nog met een voorsprong van 82-74.

Devin Booker was bij de Suns goed voor 28 punten en Chris Paul nam er 20 voor zijn rekening. Bij de bezoekers ontbrak Deandre Ayton wegens een enkelblessure.

Dallas Mavericks, waar Luka Doncic ook 28 punten maakte, had eveneens voor de vijfde keer op rij kunnen winnen.