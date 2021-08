Motoren vatten vlam bij crash MotoGP van Stiermarken, zege Jorge Martin

De motoren van beide coureurs vlogen in brand en brandende vloeistof verspreidde zich over de baan, die schoongemaakt moet worden. Pedrosa liep zelf weg van de plaats van het incident, Savadori werd per brancard afgevoerd. Hij was wel bij kennis, volgens betrokkenen.

Aangezien de crash in de eerste drie ronden plaatsvond, moest de race herstarten vanaf de grid met de overgebleven rijders op hun oorspronkelijke posities. De race werd wel ingekort.

Een van de motoren wordt geblust. Ⓒ ANP/HH

Uiteindelijk won Jorge Martin (Ducati-Pramac) voor de eerste keer een wedstrijd in de koningsklasse MotoGP gewonnen. De 23-jarige Spanjaard was vertrokken vanaf pole. In de tiende race van het seizoen kwam Martin pas voor de zesde keer in actie. Hij miste vier races nadat hij eerder in Portugal een blessure opliep.

Regerend wereldkampioen Joan Mir, landgenoot van Martin, werd op zijn Suzuki tweede. De Franse klassementsleider Fabio Quartararo (Yamaha) eindigde als derde. Quartararo vergrootte zijn voorsprong in het klassement van 34 naar 40 punten. Fransman Johann Zarco (Ducati-Pramac) eindigde als zesde op de Red Bull Ring in Spielberg en behield wel zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap.

Volgende week staat een tweede race op hetzelfde circuit, de GP van Oostenrijk, op het programma.