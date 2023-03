Directeur spelershotel Oranje wacht onderzoek zieke spelers af

De Telegraaf bracht later naar buiten dat Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen te maken zouden hebben met een voedselinfectie, vermoedelijk opgelopen door het eten van kipkerrie in het spelershotel.

„Op dit moment wordt onderzocht hoe het heeft kunnen gebeuren dat ze ziek zijn geworden”, aldus Van Pelt. „Ik ga uit van wat de KNVB en de bondsarts zeggen, dat een virus de oorzaak is. Ik betreur zeer dat dit is gebeurd. Maar zo lang we de precieze oorzaak niet weten, kan ik er verder niet veel over zeggen.”

Speculeren geen zin

Aanvoerder Virgil van Dijk zei donderdag op de persconferentie dat een dag eerder (onder meer) kipkerrie op het menu stond in het hotel op het complex van de KNVB.

Ronald Koeman: „Natuurlijk wil iedereen weten waardoor het komt dat de spelers ziek zijn geworden. Maar het verandert niet de situatie zoals die nu is”, aldus de bondscoach. „Speculeren heeft voor mij geen enkele zin.”