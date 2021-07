Dylan Groenewegen raakt leiding in Ronde van Wallonië kwijt aan Amerikaans talent

Quinn Simmons heeft de derde etappe in de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. De Amerikaanse wielrenner van Trek-Segafredo was de beste in de 177 kilometer lange rit van Signal de Botrange naar Érezée. Voor de 20-jarige Simmons betekende het zijn eerste zege als profwielrenner. Achter hem werd de Fransman Alexia Renard tweede, voor de Spanjaard Fernando Barcelo.

De Nederlander Pascal Eenkhoorn finishte als vierde. Zijn landgenoot Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma, die de eerste rit won, raakte zijn leiderstrui aan Simmons kwijt.

Vanwege de overstromingen werd ook de derde rit aangepast door de organisatie. Zo startte het peloton niet in Plombières, maar in Signal de Botrange. Vrijdag staat de vierde etappe op het programma, een rit over 206 kilometer tussen Neufchâteau en Fleurus.

De Ronde van Wallonië eindigt zaterdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ).