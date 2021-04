Ronaldo heeft spierblessure en moet duel met Atalanta missen

De 36-jarige Ronaldo liep de blessure afgelopen zondag op in de met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Genoa. „Hij kon deze week op de training niet voluit gaan”, zei Pirlo. „We nemen dan ook geen risico’s. Paulo Dybala zal in zijn plaats starten zondag.”

De coach van Juventus hoopt dat Ronaldo weer fit is voor het competitieduel komende woensdag met Parma. Regerend landskampioen Juventus is de nummer 3 in Italië, met twaalf punten minder dan koploper Internazionale. Het Atalanta van Hans Hateboer, Sam Lammers en Marten de Roon in de gelederen, staat vierde, op een punt achterstand van Juventus.

