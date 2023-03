De Ligt en Verbruggen terug bij Oranje, Geertruida en De Vrij naar huis

De Ligt en Verbruggen zijn inmiddels voldoende hersteld om in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd van maandag in Rotterdam tegen Gibraltar weer aan te sluiten.

Gezinsuitbreiding

De verdedigers Lutsharel Geertruida en Stefan de Vrij gaan terug naar huis. Geertruida liep vrijdag in de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Frankrijk een hamstringblessure op. De Oranje-debutant gaat bij zijn club Feyenoord herstellen. De Vrij keert in overleg met bondscoach Ronald Koeman terug naar Italië vanwege een op handen zijnde gezinsuitbreiding. De verdediger speelt bij het Italiaanse Internazionale.

De Vrij werd donderdag nog door Koeman bij de selectie gehaald, nadat De Ligt, Verbruggen, Cody Gakpo, Sven Botman en Joey Veerman ziek naar huis waren gegaan. De KNVB meldde aanvankelijk dat zij allemaal met een virusinfectie te maken hadden. Onderzoek door de medische staf wees uit dat het om een buikgriep ging.

Geertruida debuteerde vrijdag als basisspeler in het Nederlands elftal. De Feyenoorder vormde aanvankelijk het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk, maar wisselde van positie met rechtsback Jurriën Timber nadat Frankrijk in de eerste twintig minuten drie keer had gescoord. Geertruida moest zich in de slotfase geblesseerd laten vervangen door Tyrell Malacia.

Dumfries en Wieffer

Denzel Dumfries ontbrak tegen Frankrijk vanwege een schorsing. De rechtsback van Internazionale kan tegen Gibraltar (aftrap 20.45 uur) wel meedoen. Ook Mats Wieffer maakt nog deel uit van de selectie, maar volgens bondscoach Koeman was ook hij niet okselfris. Als gevolg van de weersomstandigheden in Nederland keerde Oranje met enkele uren vertraging terug op vaderlandse bodem. Om die reden is besloten het programma aan te passen en een groepstraining in de gym af te werken.