Sportende kinderen drastisch gedaald door coronacrisis: ’Schrikwekkende cijfers’

Dat vertelde NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg donderdag bij de presentatie van het rapport ’Zo sport Nederland, Trends en ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2019)’. „Als ik die cijfers op me in laat werken, dan slaat de schrik me om het hart. Het gaat in cijfers om 1,3 miljoen sportende kinderen tegen nu 500.000”, zei Van Zanen-Nieberg, die hoopt dat de politiek in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar het belang van sport niet onderschat. „Laat het terugkomen in de verkiezingsprogramma’s. We zijn het aan alle kinderen verplicht om ze op te laten groeien met sport en bewegen, onder passende voorwaarden natuurlijk.”

„De al een paar jaar stabiele totale sportdeelname van meer dan 10 miljoen wekelijks sportende mensen, is in april 2020 naar minder dan 9 miljoen gedaald. En bij de kinderen is de daling nog veel sterker. Gelukkig kan er vanaf eind april weer worden gesport, omdat we het virus behoorlijk onder controle hebben gekregen”, aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur van de NOC*NSF.

Binnensporten per 1 juli weer mogelijk

De directeur verduidelijkte dat binnensporten, zoals gymnastiek, normaal gesproken op 1 juli weer kunnen beginnen. Bij de eerdere door het kabinet aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen bleken onder meer sportscholen en sportkantines hun deuren te mogen openen, maar bleef het stil rond de binnensporten.

„Een communicatiefoutje”, zei Dielessen. „Ik heb de verzekering van VWS dat ook binnensporten straks worden meegenomen als definitief bekend wordt wat er na 1 juli mag.”

Met name de gymnastiekbond KNGU reageerde teleurgesteld toen premier Rutte eind mei het tijdstip waarop onder meer sportscholen wel hun deuren mochten openen en de gymclubs niet, vervroegde van 1 september naar 1 juli. Dielessen: „Ik stond er ook van te kijken, want vooraf was mij verteld dat de binnensporten wel degelijk ook eerder weer konden starten. Dat zal eind deze maand worden rechtgezet, op voorwaarde natuurlijk dat de coronacijfers niet de verkeerde kant op gaan.”