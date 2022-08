Ron Jans zet Virgil Misidjan uit FC Twente-selectie

Ook absent is Virgil Misidjan, die zich niet kan schikken in zijn reserverol en daarom buiten de selectie is gezet door trainer Jans. De aanvaller kreeg na zijn invalbeurt tegen Volendam al kritiek te verwerken voor zijn gebrek aan inzet. FC Twente ontvangt zaterdag PSV.

Alle afwezigen van morgen zijn niet definitief ‘out’ voor dat duel. Steijn en Vlap, die uit voorzorg en volgens protocol een paar dagen rust hebben gekregen na hoofdblessures zijn dan naar verwachting sowieso weer van de partij.