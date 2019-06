Coach over vertrek Hari: ’Dan krijg je achteraf ruzie’

„Aan alles komt een einde, dus ook aan dit”, zegt Passenier tegenover Veronica. „De koek was een beetje op, en als ze willen gaan dan moeten ze gaan. Anders komt hij niet tot deze beslissing. Ik heb vrede met het besluit, maar houd er wel gemengde gevoelens aan over. Ik vind het zonde, maar gun hem het beste. Als dat niet bij mij is, dan maar bij iemand anders.”

Hari schreef vrijdagochtend op zijn Instagram-account dat hij uit zijn comfortzone moet komen om grootse prestaties neer te zetten. „Misschien kan een ander hem meer uitdagen”, aldus Passenier. „Het is jammer, maar als we nu eerst zouden gaan trainen en hij voelt zich er niet lekker bij en blijft maar aanmodderen, wordt het ook zo’n zooitje. Dan komen er achteraf verwijten en krijg je ruzie. Dat omzeilen we nu doordat de knoop van tevoren al is doorgehakt.”