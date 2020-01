Matthijs de Ligt met Juventus bekert overtuigend verder

De Ligt had de afgelopen weken geen basisplaats bij Juventus. Door een zware knieblessure bij zijn concurrent Merih Demiral, die afgelopen zondag tegen AS Roma moest uitvallen nadat hij verkeerd was neergekomen bij een kopduel, zijn de kansen voor de oud-Ajacied op meer speeltijd nu sterk toegenomen.

Bij de rust leidde de thuisclub al met 2-0. Juventus kwam op voorsprong door een treffer van Gonzalo Higuaín, die na liefst drie ragfijne combinaties met landgenoot Paulo Dybala raak schoot. Dybala bracht uit een strafschop de stand op 2-0.

Na de pauze liep Juventus snel uit naar 4-0 via treffers van opnieuw Dybala en Douglas Costa, die een strafschop benutte na een handsbal bij Bram Nuytinck. Hidde ter Avest had eveneens een basisplaats bij Udinese.