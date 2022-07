PSV zonder verkochte Ritsu Doan naar Duitsland

De Japanner werd drie jaar geleden door PSV voor 7,5 miljoen euro overgenomen van FC Groningen en speelde eerder al op huurbasis in de Bundesliga bij Arminia Bielefeld. Ook FSV Mainz 05 was in de markt voor Doan, maar die club was niet bereid de door PSV gewenste transfersom te betalen, wat de werkgever van Oranje-keeper Mark Flekken wel was. De 24-jarige Japanse international heeft uiteindelijk 64 duels afgewerkt voor PSV, waarin hij tekende voor 13 goals en 6 assists.

Met de verkoop van Doan wordt het totaal aan transferinkomsten van PSV in deze transferzomer opgevoerd naar 15 miljoen euro. Eerder werd Mario Götze voor 4 miljoen euro overgenomen door Eintracht Frankfurt. De Duitser had een vaste transferclausule in zijn contract. En FC Twente nam Michal Sadilek definitief over voor 1,5 miljoen euro. Ook profiteert PSV financieel mee van de verkoop van oud-PSV-speler Steven Bergwijn door Tottenham Hotspur aan Ajax. Dat gaat om circa 1 miljoen euro.

Directeur voetbalzaken John de Jong heeft ook Maxi Romero (verhuurd aan Racing Club in Argentinië), Ryan Thomas (transfervrij vertrokken), Eran Zahavi (transfervrij vertrokken en inmiddels onder contract bij Maccabi Tel Aviv), Vincent Müller (transfervrij vertrokken en inmiddels onder contract bij MSV Duisburg), Yvon Mvogo (einde huur) en Bruma (verhuurd aan Fenerbahce met verplichte koopoptie voor volgend jaar voor 3 miljoen euro) van de loonlijst af zien gaan.

Wel van de partij in Mariënfeld zijn de twee meest recente aankopen Luuk de Jong en Guus Til. De transfer van de spits werd vrijdagavond afgerond, terwijl de komst van Til maandagochtend officieel bekend werd gemaakt. Verder sluiten de van vakantie teruggekeerde internationals Cody Gakpo, Jordan Teze en Erick Gutierrez aan bij de groep van trainer Ruud van Nistelrooy.

Ibrahim Sangaré is er deze week op het trainingskamp in Duitsland in eerste instantie niet bij. De Ivoriaanse middenvelder heeft van trainer Van Nistelrooy toestemming gekregen om vanwege trieste familie-omstandigheden langer in Ivoorkust te blijven en sluit donderdag aan in Mariënfeld.