Jumbo-Visma-klimmer Sepp Kuss wordt tweede in langlaufwedstrijd

Geheel in de stijl van de Winterspelen in Peking stapte de Amerikaan de ski's op voor een langlaufwedstrijd. Dat deed Kuss allerminst onverdienstelijk, want hij werd tweede bij de wedstrijd over tien kilometer in Andorra, waar hij tijdens het wielerseizoen woont.

Op Twitter reageert Kuss op zijn deelname. „Ik ben het seizoen 2022 iets anders begonnen... Enorm leuk om weer eens te langlaufen en mensen te ontmoeten uit een andere tak van sport.”

Kuss rijdt al sinds 2018 voor Jumbo-Visma. Hij boekte in Nederlandse dienst zeven overwinningen, waaronder een etappe in de Tour de France en een in de Ronde van Spanje. Verder was hij knecht tijdens alle drie de Vuelta-zeges van kopman Primoz Roglic.