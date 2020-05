Schalke blijft zwalken; Leipzig vernedert ’Nederlands’ Mainz

Augsburg had voor het eerst de in maart aangestelde trainer Heiko Herrlich op de bank. Zijn debuut was een week uitgesteld na een bezoekje aan de supermarkt, waarmee hij de quarantaineregels had overtreden. Zijn ploeg verloor bij de hervatting van de Duitse voetbalcompetitie met 2-1 van VfL Wolfsburg, maar bij zijn eerste optreden als coach liep het een stuk beter. Eduard Löwen zette zijn ploeg al in de 6e minuut op voorsprong met een knap ingeschoten vrije trap.

Schalke, dat de competitie vorige week had hervat met een al even pijnlijke 4-0-nederlaag bij streekgenoot Borussia Dortmund, kwam amper tot fatsoenlijke aanvallen. De ingevallen Nigeriaan Noah-Joel Sarenren-Bazee verdubbelde in de 76e minuut de voorsprong na pover ingrijpen van Schalke-verdediger Jonjoe Kenny. Het was zijn eerste doelpunt in de Bundesliga. In de slotminuut maakte de Venezolaan Sergio Córdova nog de 0-3.

De van een blessure teruggekeerde Jeffrey Gouweleeuw bleef bij middenmoter Augsburg op de bank.

RB Leipzig

RB Leipzig blijkt een kwelgeest voor FSV Mainz. Nadat de ploeg van trainer Julian Nagelmann eerder thuis met 8-0 een recordscore had geboekt werd het ook in Mainz een afstraffing: 0-5. Timo Werner was goed voor drie treffers. Leipzig belandde dankzij de winst weer op de derde plaats in de Bundesliga, achter Bayern München en Borussia Dortmund.

Mainz, nog net boven de streep in de onderste regionen van de Bundesliga, startte met drie Nederlanders in de basis: Jeremiah St. Juste, Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius. De ploeg speelde vorige week bij de hervatting van de competitie nog met 2-2 gelijk bij FC Köln, maar RB Leipzig bleek opnieuw een tegenstander van een andere orde. Werner zette de gasten al in de 11e minuut op voorsprong met een intikker op aangeven van Konrad Laimer. Elf minuten later kopte Yussuf Poulsen raak uit een voorzet van Marcel Sabitzer, die zelf tien minuten voor rust de 0-3 binnenschoot.

Kort na rust, Bruma was inmiddels gewisseld, was Werner na een uitgespeelde aanval goed voor zijn tweede treffer. Een kwartier voor tijd, terwijl ook Boëtius inmiddels was vervangen, volgde zijn derde en zijn 24e van het seizoen.

Köln laat langszij

Dankzij twee rake kopballen in de slotminuten heeft FC Köln toch nog een punt overgehouden aan de Rijnderby tegen Fortuna Düsseldorf. De gasten uit Düsseldorf kenden tot de 88e minuut met een 0-2 voorsprong geen zorgen. Maar eerst kopte de Fransman Anthony Modeste raak en in de blessuretijd deed de Colombiaan Jhon Cordoba hetzelfde: 2-2.

De Turk Kenan Karaman had Düsseldorf kort voor rust op voorsprong gezet. Köln kreeg na een uur de kans om gelijk te maken, maar Mark Uth (ex Heracles Almelo en SC Heerenveen) miste vanaf de strafschopstip. Erik Thommy schoot amper een minuut later aan de andere kant wel raak: 0-2. Het was niet genoeg voor de volle winst voor de ploeg die zestiende staat in de Bundesliga en de punten hard nodig heeft.

Bij Köln, dat tiende staat, was Ismail Jakobs een opmerkelijk gezicht. Bij de middenvelder was eind april een besmetting met het coronavirus geconstateerd. Jakobs werd na een uur gewisseld.

Tweede Bundesliga

Hamburger SV is er in de Tweede Bundesliga niet in geslaagd het gat met koploper Arminia Bielefeld te verkleinen. In een leeg Volksparkstadion eindigde de topper in 0-0. Bielefeld houdt daarmee, met nog zeven duels te spelen, een marge van zeven punten op naaste belager HSV.

Bij Hamburger SV stonden de Nederlanders Rick van Drongelen en Timo Letschert in de basis. De thuisploeg had de beste kansen, maar Bielefeld liet zien niet voor niets de minst gepasseerde defensie te hebben. Bielefeld heeft dit kalenderjaar nog niet verloren en leidt riant met 53 punten. Ook de tweede plaats geeft recht op directe promotie naar de Bundesliga. Donderdag speelt HSV (46 punten) bij VfB Stuttgart, dat één punt minder heeft.