Exclusief: Max Verstappen kijkt uit naar oranje zee

Het is alsof het zo moet zijn. De langverwachte terugkeer van de Dutch Grand Prix werd met een jaar uitgesteld door het coronavirus. Nu is het, 36 jaar na de laatste Formule 1-race op het vermaarde Circuit Zandvoort, dan toch echt zover. En juist dit is het eerste seizoen dat Max Verstappen eindelijk het materiaal heeft om een serieuze gooi te doen naar de wereldtitel.

Wat steun van Nederlandse fans betreft is de coureur van Red Bull Racing al verwend, gezien de bekende beelden in Spa-Francorchamps en Oostenrijk. Maar hij beseft dat de support in Zandvoort nog overweldigender zal zijn.

„Ik kijk er erg naar uit en hoop dat we er een heel mooi weekeinde van kunnen maken”, zegt Verstappen (23). „Natuurlijk hoop ik dat het circuit helemaal oranje kleurt. Het heeft zolang niet kunnen plaatsvinden in Zandvoort. Zelf had ik dat tot een paar jaar geleden ook nooit verwacht.”

Max Verstappen opening nieuw Circuit Zandvoort. Max Verstappen in de Luyendyk bocht.

Verstappen weet natuurlijk dat hij indirect de grote aanjager is van dit hele festijn. Zelf is hij daar evenwel nauwelijks mee bezig. Er zijn voor hem veel belangrijkere dingen, namelijk presteren op de baan en er alles aan doen om wereldkampioen te worden. Die no-nonsense mentaliteit kunnen veel mensen enorm waarderen.

„En het zou fantastisch zijn om op een thuiscircuit te winnen, maar dan moet het ook altijd een beetje meezitten. Met veel fans op de tribune wil je het als coureur altijd goed doen. Maar het zou gek zijn als ik zou zeggen dat ik nu extra gebrand ben op een resultaat. Dat zou niet goed zijn. Ik probeer er elk weekeinde het maximale uit te halen.”

De succesvolste coureur uit de Nederlandse autosporthistorie oogt op de circuits, waar dan ook ter wereld, altijd relaxed. Totdat de helm opgaat, dan is er direct de focus op een zo goed mogelijk resultaat. Het betekent overigens niet dat hij blind is voor de massale steun op de tribunes. „Ik krijg zeker mee wat er om mij heen gebeurt. Er zijn genoeg rechte stukken op circuits om even om je heen te kijken. En in langzame rondjes tijdens trainingen en de kwalificatie ook. Ik hoop dat ik heel veel oranje zie op de tribunes en in de duinen. En dat er aardig wat rookbommen afgaan, zoals we ook in Oostenrijk zagen.”

Max Verstappen boekt in 2014 al succes op Zandvoort, als hij de Masters wint in een Formule 3-auto. Ⓒ FRITS VAN ELDIK

Verstappen beseft dat er veel op hem af zal komen in het Nederlandse race-weekeinde. Aan de voorkant is er echter al veel gedaan om dat in te perken, mede dankzij zijn manager Raymond Vermeulen en vader Jos. Verstappens oude teamgenoot Daniel Ricciardo heeft eerder weleens gezegd dat hij tijdens diens thuiswedstrijd in Australië zoveel verplichtingen had, dat het afleidde van zijn belangrijkste taak: gas geven.

„Ik ga niet heel veel meer doen dan tijdens andere weekenden”, verklaart Verstappen dan ook. „Het belangrijkste is dat ik goed presteer in de auto. Wat eromheen gebeurt, zijn bijzaken. Bepaalde dingen moeten gebeuren vanwege sponsorverplichtingen, maar voor de rest ga ik geen gekke dingen doen.”

Die gekke dingen laat hij vooral aan het publiek over. De plaatjes van een feestende massa na een overwinning van Verstappen zullen de hele wereld overgaan. Zover is het nog niet, maar dat is logischerwijs wel het doel van de Red Bull-kopman.

Hoe hij moet winnen op Zandvoort weet Verstappen overigens al. In 2014 won hij er de Masters, na gestart te zijn vanaf pole position. Ook zeven jaar later kan de kwalificatiesessie op het smalle circuit van cruciaal belang zijn.

"In 2014 nog de zoon van, nu is het de vader van"

„De aandacht voor mij was toen een stuk minder dan die nu zal zijn”, zegt Verstappen lachend. „Maar het was ook supermooi om daar met een Formule 3-auto te rijden. Ik werd toen nog vooral gezien als de ’zoon van’. Of het nu andersom is, en mijn vader de ’vader van’? Haha, dat kan je denk ik wel zeggen. En dat vindt hij vast niet erg, hoor…”