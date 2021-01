Zeven keer 90.000 man in Wembley-stadion is onmogelijk

Het Europees kampioenschap voetbal telt 51 wedstrijden, verdeeld over twaalf steden. Maar de stad Londen heeft er in z’n eentje maar liefst zeven. Op 13 juni speelt Engeland in het eigen Wembley-stadion, dat plaats biedt aan 90.000 toeschouwers, de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië.

Daarna treedt Engeland aan tegen Schotland (18 juni) en Tsjechië (22 juni). Dan is de koek voor de stad Londen nog niet op, want er volgen een achtste finale, twee halve finales en een finale in het voor een miljard euro gebouwde Wembley-stadion.

Ondenkbaar

Zeven keer 90.000 toeschouwers komt neer op 630.000 mensen, die naar het voetbalwalhalla in Noord-Londen reizen en van wie een groot deel hotelovernachtingen nodig zal hebben.

Het is ondenkbaar dat de Britse premier Boris Johnson en de burgemeester van Londen daarvoor toestemming geven tegen die tijd. Propvolle metro’s en forse verplaatsingen van mensenmassa’s zijn juist al maanden de grote boosdoeners van de torenhoge coronacijfers in Londen.

De meest voor de hand liggende oplossing is dat de tribunes slechts voor een deel mogen worden gevuld, als de UEFA besluit tot een EK mét publiek. In dat geval zullen alleen fans die in de nabijheid wonen aanwezig kunnen zijn. De regering wil niet dat iedereen door het land gaat reizen. Fans uit het buitenland wil men al helemaal niet hebben.

