Vitesse vergooit zege in spektakelstuk bij Anderlecht

Het was uitgerekend Oussama Tannane, die als invaller de winnende goal leek te maken. De creatieve middenvelder was vorig seizoen een van de grote uitblinkers en had zijn zinnen gezet op een transfer deze zomer, maar die bleef tot nu toe uit. Tannane incasseerde de afgelopen weken veel kritiek, omdat hij te zwaar was teruggekomen van vakantie en vanwege zijn gebrekkige fitheid nog geen rol van betekenis had gespeeld. Maar als invaller in Brussel liet de Amsterdammer zijn oude klasse zien. Tannane stond nog maar net in het veld, toen hij door de Anderlecht-defensie soleerde en de Belgische doelman Hendrik Van Crombrugge verraste met een laag schot.

En zo kwam Vitesse in de 72e minuut voor het eerst op voorsprong in de meeslepende wedstrijd in het sfeervolle Lotto Park, waar voor het eerst met een tweederde bezetting mocht worden gespeeld. De ploeg van trainer Thomas Letsch, die een moeizame voorbereiding achter de rug had en in de twee ontmoetingen met het Ierse FC Dundalk in de derde voorronde van de Conferende League een wisselvallige indruk had gemaakt, liet voetballend heel goed dingen zien tegen Anderlecht.

Alleen kwam in Brussel wel de defensieve kwetsbaarheid zonder de geblesseerde sterkhouders Jacob Rasmussen en Danilho Doekhi aan het licht. Waar de Arnhemmers afgelopen zondag met een gelegenheidsdefensie prima overeind waren gebleven tegen PEC Zwolle, zakte de verdediging tegen kwalitatief betere aanvallers door het ijs.

Puur voetballend deed Vitesse helemaal niet onder voor Anderlecht. Bij vlagen combineerde de ploeg van Thomas Letsch zelfs gemakkelijker dan de topclub uit Brussel en Vitesse creëerde ook genoeg kansen, maar het gebrek aan defensieve kracht maakte ditmaal echt het verschil.

Letsch kon in Brussel zoals verwacht Riechedly Bazoer opstellen. De vrije verdediger was tegen PEC Zwolle uitgevallen met enkelklachten maar tijdig hersteld. Aan de bal liet Bazoer weer heel goede dingen zien, maar ondanks zijn ervaring lukte het hem ook niet om de verdediging goed te organiseren. Met name Tomas Hajek was weer een dissonant.

De Tsjech had in de thuiswedstrijd tegen FC Dundalk de Ieren langszij laten komen door zich te laten verrassen in een kopduel, maar bleek weinig van dat moment te hebben geleerd. Na een op en neer gaande openingsfase liet Hajek zich in de 10e minuut weer verrassen in de lucht. Tegenspeler Francis Amuzu, die een kop kleiner is, torende hoog boven de Vitesse-verdediger uit en bracht de bal voor het doel. Daar kon Bazoer niet ruimen, waarna Benito Raman de 1-0 tegen het net knalde.

Het was te prijzen dat Vitesse met lef en flair bleef spelen en die instelling leverde prima kansen op. Eerst had Anderlecht-doelman Hendrik van Crombrugge alle moeite met een kopbal van Oussama Darfalou, die de geschorste Loïs Openda verving. Vervolgens moest de goalie, die de voorkeur heeft gekregen boven de jonge Nederlander Bart Verbruggen, zich strekken op een inzet van Yann Gboho, waarna Eli Dasa de bal schitterend in de winkelhaak knalde: 1-1.

Vitesse kon echter maar kort van de gelijkmaker genieten, want meteen daarna lag het weer helemaal open achterin. Anderlecht profiteerde van de zeeën van ruimte en op een voorzet van weer Amuzu, die Hajek zijn hielen liet zien, maakte de vrijstaande Raman zijn tweede van de avond. De van Schalke 04 overgenomen spits, voortgekomen uit de jeugdrangen van het vermaarde SK Munkzwalm, had bijna een perfecte hattrick gemaakt. Hij kreeg weer een vrije doortocht van Vitesse, dat mazzel had dat de paal een derde goal van Raman in de weg stond.

Benito Raman opende al in de tiende minuut de score voor Anderlecht. Ⓒ ANP

Zo bekeken mocht Vitesse niet klagen met de 2-1 achterstand bij rust en die werd in de tweede helft vrijwel vanaf de aftrap ook nog eens weggepoetst. Nikolai Baden Frederiksen, de nieuwe van Juventus overgenomen spits, verraste de Belgische defensie en doelman Van Crombrugge met een schot uit de draai. De Deen heeft voetballend nog geen grootse indruk gemaakt maar heeft al wel bewezen een neusje voor de goal te hebben met belangrijke goals afgelopen zondag tegen PEC Zwolle en in het Lotto Park.

Ditmaal was Vitesse zuiniger op de gelijke stand en wisten de Arnhemmers het achterin beter dicht te houden. De nogal onopvallend spelende Joshua Zirkzee had nog een leuke doelpoging met een artistieke hakbal, maar Vitesse wist het Anderlecht-gevaar beter te bedwingen door de bal meer in de ploeg te houden. De beste kans voor Anderlecht, weer voor Raman, ontstond na onnodig balverlies van doelman Markus Schubert, die veel problemen blijft houden met het meevoetballen. Vitesse-trainer Letsch probeerde met het inbrengen van Oussama Tannane voor doelpuntenmaker Frederiksen nog iets te forceren. Dat bleek een gouden zet, want hij stond nog maar koud in het veld, toen Tannane doel trof na een prima individuele actie. Yari Verschaeren zorgde toch nog voor een domper bij Vitesse door in de 90e minuut de 3-3 te maken.