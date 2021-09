Premium Het beste van De Telegraaf

Na vierenhalf jaar weer een derby tussen Go Ahead en PEC Zwolle In en rond de IJsselderby worden de grenzen opgezocht: ’Soms gaat het te ver’

Door Jeroen Kapteijns

De derby wordt niet alleen op het veld uitgevochten, maar ook de supportersgroepen van Go Ahead en PEC Zwolle nemen elkaar op de korrel, zoals met dit soort ludieke spandoeken. Ⓒ PICS UNITED

Na vierenhalf jaar staat zondagmiddag de IJsselderby weer op het programma. De derby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle is een van de meest beladen burenruzies in Nederland, samen met die tussen NEC en Vitesse, die dit seizoen ook weer voor het eerst in jaren wordt gespeeld.