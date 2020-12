De Eredivisie staat dit weekend in het teken van de #AllTogetherChallenge

De Eredivisie, de Vrouwen Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie staan dit weekend in het teken van de #AllTogetherChallenge. De voetbalwereld wil daarmee een duidelijk statement maken: Iedereen is welkom en moet zichzelf kunnen zijn, niemand mag worden uitgesloten.

De actie wordt op verschillende manieren in de verf gezet. Zo dragen alle aanvoerders een speciale aanvoerdersband. Dit keer is dat geen regenboogband, zoals tijdens de vorige editie, maar staat er #OneLove op. Deze hashtag is gekoppeld aan de momenteel actieve campagne tegen discriminatie: ’Ons voetbal is van iedereen’.

Daarnaast dragen alle scheidsrechters en trainers een regenboogspeldje. Verder worden op de velden worden de corners genomen bij speciale regenbooghoekvlaggen. Telstar gaat als enige club - voor zover bekend - nog een stapje verder. De club uit Velsen werkt vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen Almere City af in een speciaal ontworpen regenboogtenue.

De #AllTogetherChallenge is een initiatief van Alliantie Gelijkspelen, dat Paarse Vrijdag (11 december) als aanleiding heeft gekozen. Het is niet voor het eerst dat er zo’n speelronde georganiseerd wordt in de Eredivisie, maar de voorbije twee jaar was de dag gekoppeld aan Coming Outday (11 oktober).