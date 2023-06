Premium Het beste van De Telegraaf

Hollandse Wölfe Janssen, Wilms en Roord present in Philips Stadion Oranje-trio op zoek naar eeuwige roem tijdens historische CL-finale in Eindhoven

Door Steven Kooijman

Lynn Wilms en Jill Roord. Ⓒ ANP/HH

Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms, het Hollandse supertrio van VfL Wolfsburg, gaan zaterdagmiddag om 16.00 uur in het Philips Stadion tegen FC Barcelona femini een gooi doen naar de eerste Champions League-eindzege uit hun carrière. Aan het sfeervolle decor zal het niet liggen: voor de eerste keer in de geschiedenis is een stadion voor de vrouwenfinale tot de laatste plek bezet.