Feyenoord leent Jordy Wehrmann uit aan FC Luzern

Wehrmann maakte deel uit van Feyenoord onder 21, maar trainde met de A-selectie mee omdat momenteel alleen de competitie voor de eerste elftallen doorloopt. De afgelopen maanden deed hoofdtrainer Dick Advocaat regelmatig in de slotfase van wedstrijden een beroep op Wehrmann, die ook zondag tegen PSV (3-1 winst) nog even in mocht vallen.

„Voor een getalenteerde, hardwerkende middenvelder als Jordy is het goed om nog meer wedstrijden te spelen en daarin zijn kwaliteiten te laten gelden. Daar krijgt hij de kans voor in Luzern”, zegt Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord.

Dick Advocaat verwelkomt nieuwe assistent in Feyenoord-staf

Koen Stam gaat bij Feyenoord aan de slag als assistent van Advocaat. De 33-jarige coach neemt de rol over van Zeljko Petrovic, die sinds vorige week hoofdtrainer is van Willem II.

Stam is bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord, waar hij assistent is van het elftal voor spelers tot 21 jaar. Feyenoord nam Stam in de zomer over van AZ, waar hij de leiding had over Jong AZ.

Als speler kwam Stam onder meer uit voor Excelsior, Telstar en FC Volendam.