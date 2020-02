Vitesse in doelpuntrijk duel langs Heerenveen

Clubtopscorer Bryan Linssen maakte twee doelpunten, waarmee zijn totaal op veertien kwam.

Vitesse-coach Edward Sturing zag zijn ploeg meteen het doel van Filip Bednarek zoeken met kansen voor Tim Matavz en Linssen. Die laatste schoot in de tiende minuut raak, op aangeven van Eli Dasa 1-0. Zes minuten later had Matavz na Ibrahim Dresevic te hebben afgeschud vanaf de middenlijn vrije doortocht. Met een hard schot passeerde hij Bednarek.

Nog voor rust stond het weer gelijk. Eerst scoorde Rodney Kongolo door de bal met de schouder achter doelman Remko Pasveer in het doel te werken. In de 34e minuut was het 2-2 via Chidera Ajuke. Vitesse leek het even kwijt maar sloeg na rust alsnog toe. Linssen schoot raak op aangeven van Oussama Tannane. Een overtreding van invaller Lucas Woudenberg op Nouha Dicko leverde de thuisploeg een strafschop op, benut door Tannane.

Vitesse staat zesde met 38 punten uit 23 duels, Heerenveen heeft 29 punten en is voorlopig de nummer 10 van de Eredivisie.