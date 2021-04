Primoz Roglic en Tadej Pogacar geven voorproefje in Baskenland voor komende Tour de France

Kregen we woensdagmiddag een voorproefje voor de komende Tour de France? De twee Sloveense favorieten gaven elkaar in de derde rit (zware bergetappe) in de Ronde van het Baskenland nauwelijks iets aan elkaar toe. Pas in de slotkilometer sprintte Pogacar naar de zege.

Pogacar, de winnaar van de Tour de France van vorig jaar, kwam dus na een heuvelachtige rit over 167 kilometer als eerste boven op de steile slotklim naar Ermualde.

Kelderman

De renner van Team Emirates boekte alleen wat bonificatieseconden winst op Roglic. De kopman van Jumbo-Visma finishte in het wiel van Pogacar als tweede en behield de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft 20 seconden voorsprong op Pogacar.

De Spaanse veteraan Alejandro Valverde kwam kort achter het Sloveense duo als derde over de meet. De Nederlander Wilco Kelderman kwam vlak voor de voet van het 3 kilometer lange klimmetje naar de finish ten val en kon zich niet meer mengen in de strijd vooraan.

Sloveense kemphanen

Een groep van zeven renners vormde de vlucht van de dag, maar op zo'n 10 kilometer voor de finish waren alle renners uit de vluchtgroep ingerekend en kon het duel tussen de Sloveense kemphanen Pogacar en Roglic beginnen in het venijnige staartje van de koers. De twee reden weg van de rest op het steilste stuk van de klim, met stijgingspercentages tot 20 procent.

Pogacar versnelde een paar keer maar hij slaagde er niet in Roglic te lossen. De 31-jarige tweevoudig winnaar van de Ronde van Spanje zette vervolgens aan in de laatste kilometer, maar dit keer haakte Pogacar aan. Het 22-jarige supertalent, dit voorjaar al winnaar van de Tirreno-Adriatico, was vervolgens de snelste in de eindsprint.

Door het wegvallen van Kelderman waren Nederlandse renners voorin niet te vinden. Sam Oomen was op de 36e plaats de eerste; hij kwam binnen op 2.32 van de winnaar.