Emanuel Emegha verdient transfer naar Ligue 1

ZATERDAG 22 JULI

Emegha verruilt Sturm Graz voor Strasbourg

22.06 uur: Emanuel Emegha (20) heeft voor de derde keer in anderhalf jaar tijd een transfer gemaakt. De aanvaller is nu gekocht door Racing Strasbourg dat naar verluidt 13 miljoen euro neerlegt voor de aanvaller van Jong Oranje, die tekent voor vijf jaar.

Emegha verruilde anderhalf seizoen geleden Sparta - waar hij de jeugdopleiding doorliep - voor Royal Antwerp. Daar vertrok hij na een half seizoen alweer naar Sturm Graz dat nu flinke financiële klapper maakt met de transfer.

Strasbourg werd afgelopen seizoen vijftiende in de Ligue 1. Voormalig topmiddenvelder Patrick Vieira is er de manager.

AZ huurt middenvelder Dantas van Benfica

20.35 uur: AZ heeft met Tiago Dantas een nieuwe middenvelder gevonden. De club huurt de 22-jarige Portugees voor een seizoen van Benfica en kan hem daarna definitief overnemen.

Benfica verhuurde Dantas eerder aan Bayern München en PAOK Saloniki. AZ was op zoek naar een middenvelder na het vertrek van Tijjani Reijnders naar AC Milan. De club nam deze zomer ook afscheid van de verdedigers Milos Kerkez (Bournemouth) en Sam Beukema (Bologna).

Dantas is na David Møller Wolfe, Ruben van Bommel en Denso Kasius de vierde nieuwkomer in de selectie van trainer Pascal Jansen. Jeugdspelers Rome-Jayden Owusu-Oduro, Wouter Goes, Lewis Schouten, Mexx Meerdink en Ernest Poku hebben de overstap naar de A-selectie gemaakt.

„AZ is een heel goede club voor de ontwikkeling van jonge spelers”, vertelt Dantas op de site van zijn nieuwe club. ” AZ wil graag de bal hebben, domineren en het initiatief in handen hebben. Dat past bij mij en heeft meegespeeld in mijn keuze voor deze club.”

„Na de transfer van Tijjani Reijnders en de verhuurperiodes van Peer Koopmeiners en Zico Buurmeester wilden we ons middenveld extra body geven”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. „Met de terugkeer van Kenzo Goudmijn en de komst van Tiago hebben we weer volop opties om een sterk en goed bezet middenveld neer te zetten.”

Adil Ramzi verlaat Jong PSV voor Wydad AC Casablanca

18.28 uur: Jong PSV moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De Eindhovense club gaf gehoor aan de wens van Adil Ramzi (46) om naar de Marokkaanse topclub Wydad AC Casablanca te verkassen. Hij had nog een doorlopend contract.

Ramzi was een kleine tien jaar actief als trainer bij de Eindhovense club. Hij stelde zich deze zomer nog kandidaat voor de functie van hoofdtrainer, maar kon wel begrijpen dat de keuze op Peter Bosz viel. Hij wilde er vooral mee aangeven dat hij in zichzelf gelooft. Dat kan de eerste Marokkaanse hoofdtrainer in het Nederlandse profvoetbal nu in eigen land bewijzen.

Jong PSV heeft met Wil Boessen nog een trainer die over de vereiste papieren beschikt. Mogelijk schuift de club Theo Lucius door naar de Jong-selectie.

Borussia Dortmund legt middenvelder Can langer vast

12.57 uur: Borussia Dortmund heeft het contract met middenvelder Emre Can met twee jaar verlengd. De 29-jarige Duitse international ligt nu vast tot de zomer van 2026, maakte de club uit de Bundesliga zaterdag bekend.

Can werd begin 2020 voor ongeveer 25 miljoen euro overgenomen van Juventus. Onder coach Edin Terzic ontwikkelde hij zich het afgelopen seizoen in een rol als defensieve middenvelder tot een van de dragende krachten van de ploeg, die op de slotdag naast de Duitse titel greep. „Zoals ik in de tweede helft van het seizoen voetbalde moet de standaard worden. Dortmund en ik passen goed bij elkaar”, liet Can optekenen op de website van de club.

Can speelde inmiddels 41 interlands. Hij kwam eerder uit voor Bayern München, Bayer Leverkusen en FC Liverpool.

VRIJDAG 21 JULI

Wolverhampton Wanderers verhuurt Hoever opnieuw aan Stoke

22.15 uur: Ki-Jana Hoever wordt komend seizoen opnieuw door Wolverhampton Wanderers verhuurd aan Stoke City. De 21-jarige verdediger, geboren in Amsterdam, werd het afgelopen half jaar ook al uitgeleend aan de club die op het tweede niveau van Engeland uitkomt.

Hoever startte het vorige seizoen als huurling van PSV, waar hij in de winterstop alweer mocht vertrekken. Wolverhampton besloot hem vervolgens aan Stoke City uit te lenen. Hoever maakte drie jaar geleden de overstap van Liverpool naar Wolverhampton. Daarvoor speelde hij in de jeugd van Ajax.

NEC haalt verdedigende versterking op bij Galatasaray

20.23 uur: NEC heeft in Mathias Ross haar gewenste versterking voor de verdedigingslinie gevonden. De 22-jarige Deen komt op huurbasis over van het Turkse Galatasaray en sluit per direct aan bij de selectie van de Nijmegenaren.

Technisch directeur Carlos Aalbers is blij met de komst van Ross: „Het is geen geheim dat de verdedigingslinie op dit moment onze prioriteit heeft. Mathias is een veelbelovende speler die de afgelopen seizoenen op een hoog niveau actief is geweest. Bovenal vielen zijn prestaties bij Aalborg BK op en dat is ook de periode waar wij hem van kennen. We zijn ervan overtuigd dat hij een waardevolle toevoeging is aan onze selectie en wensen hem veel succes bij NEC!”

Mathias Ross is geboren en opgegroeid in Aalborg. De Deense verdediger doorliep de jeugdopleiding van Aalborg BK en kwam in het eerste elftal tot 104 officiële wedstrijden, waarin hij zes keer trefzeker was. In de zomer van 2022 verdiende Ross een transfer naar Galatasaray.

Aubameyang keert bij Marseille terug in Frankrijk

19.58 uur: Pierre-Emerick Aubameyang vervolgt zijn loopbaan bij het Franse Olympique Marseille. De Gabonese aanvaller vertrekt na een seizoen al bij Chelsea. Bij de club uit de Engelse Premier League speelde hij geen belangrijke rol meer. In Marseille heeft hij een contract voor drie jaar ondertekend.

Aubameyang is al de vijfde zomerse aankoop van Marseille. De club nam vrijdag wel afscheid van clubicoon Dimitri Payet, die na negen seizoenen, verdeeld over twee periodes, vertrekt. Aubameyang speelde eerder onder meer bij Monaco, Saint-Etienne, Borussia Dortmund , Arsenal en Barcelona.

Lazio haalt uit VS concurrentie voor Immobile

19.58 uur: Valentin Castellanos vervolgt zijn loopbaan bij Lazio. De spits uit Argentinië heeft overeenstemming bereikt over een vijfjarig contract. Zijn oude club New York City ontvangt naar verluidt zo’n 15 miljoen euro voor hem.

De 24-jarige Castellanos werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Girona. Voor die club maakte hij in april vier doelpunten tegen Real Madrid (4-2). Lazio eindigde het afgelopen seizoen als tweede in de Serie A en mag daardoor aan de Champions League deelnemen.

Middenvelder Payet vertrekt per direct bij Olympique Marseille

15.23 uur: Middenvelder Dimitri Payet (36) vertrekt per direct bij Olympique Marseille. De Fransman maakte zijn afscheid bekend tijdens een persconferentie waarbij ook voorzitter Pablo Longaria aanwezig was. „We hebben besloten om het avontuur met onze aanvoerder niet te vervolgen”, meldde Longaria.

Zelf had de 36-jarige Payet het liefst nog willen blijven bij de Franse club. „Ik had graag door willen gaan”, zei Payet. „Ik kom uit een moeilijk seizoen waarin ik weinig gespeeld heb en wilde graag weer plezier beleven. We hadden een gesprek en de voorzitter wilde eerlijk zijn. Dit is niet wat ik had verwacht, maar het beste is om het besluit van de club te accepteren. Marseille bood me aan te stoppen en iets in de club te doen, maar ik heb nog teveel plezier in de sport.”

Het is nog niet bekend waar Payet zijn loopbaan vervolgt. De Fransman speelde verspreid over twee periodes in totaal acht seizoenen voor Olympique Marseille en speelde 326 wedstrijden.

Namli keert terug bij PEC Zwolle

13.17 uur: Middenvelder Younes Namli (29) keert terug bij PEC Zwolle. De geboren Deen, die tussen 2017 en 2019 al eens onder contract stond bij de club, tekent voor één seizoen. Namli komt transfervrij over van Sparta Rotterdam. Namli vertrok in 2019 naar het Russische FK Krasnodar en speelde vervolgens voor Colorado Rapids. Vorig jaar stapte hij over naar Sparta.

De middenvelder is blij dat hij terugkeert bij zijn oude club. „Het voelde direct vertrouwd toen ik het stadion van PEC Zwolle binnenstapte”, zegt Namli. „Ik kwam weer bekenden tegen, maar tegelijkertijd zag ik ook dat de club in de voorbije jaren niet stil heeft gestaan en geprofessionaliseerd is. Het team is een mooie mix van oud en jong en de trainersstaf is vastberaden om er het maximale uit te halen en dat is voor mij niet anders.”

Technisch directeur Marcel Boudesteyn is trots dat hij Namli aan PEC heeft kunnen binden. „Younes had namelijk ook de optie om elders in het buitenland te gaan voetballen, maar zijn clubliefde voor PEC Zwolle gaf denk ik de doorslag. Naast zijn aanvallende kwaliteiten brengt Younes ook veel ervaring met zich mee die we goed kunnen gebruiken.”

Almere City huurt Koopmeiners van AZ

11.30 uur: De huurtransfer van Peer Koopmeiners naar Almere City FC is afgerond. De middenvelder zal daarmee in het seizoen 2023-2024 uitkomen voor de Eredivisie-debutant.

In de tweede helft van het afgelopen seizoen werd de 23-jarige broer van Teun al verhuurd aan Excelsior Rotterdam. Daar kwam hij tot 20 wedstrijden.

Koopmeiners kent een rijke AZ-historie. Hij speelde in de jeugdopleiding en debuteerde in het betaald voetbal voor Jong AZ op 12 januari 2018. Op 17 oktober 2021 kwam hij voor het eerst binnen de lijnen bij de Alkmaarse hoofdmacht. Afgelopen oktober gaf de speler zijn eerste assist in de gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen.

DONDERDAG 20 JULI

Officieel: na Messi en Busquets ook Alba naar Inter Miami

22.16 uur: Inter Miami heeft donderdag de komst van linksachter Jordi Alba bekendgemaakt. De 34-jarige Spanjaard nam dit seizoen afscheid bij Barcelona en ondertekende in Florida een contract voor een jaar, met optie voor een bijkomend seizoen.

Met Alba haalt Inter Miami deze zomer al een derde speler met een verleden bij Catalaanse grootmacht FC Barcelona in huis. Eerder strikte de ploeg van voorzitter David Beckham al superster Lionel Messi en Sergio Busquets.

„Jordi is een gevestigde en ervaren speler die ons team verder zal versterken. Met zijn defensieve en offensieve kwaliteiten heeft hij zich in het afgelopen decennium getoond als een van de beste verdedigers ter wereld”, klonk het op de clubwebsite.

Alba speelde jarenlang samen met Messi en Busquets in het eerste elftal van Barcelona en veroverde er met hen zes landstitels, een Champions League, vijf Spaanse bekers, het WK voor clubs en de UEFA Supercup. Met Sergio Busquets won hij met de Spaanse nationale ploeg het Europees kampioenschap (2012).

’Sadio Mané stemt in met transfer naar Al Nassr van Ronaldo’

22.00 uur: Sadio Mané lijkt de volgende te worden in het rijtje supersterren die het Europees voetbal gedag zegt en naar Saoedi-Arabië trekt. De Senegalees zou volgens L’Equipe dicht bij een akkoord met het Al Nassr van Cristiano Ronaldo zijn en zou volgens de Franse krant ingestemd hebben met een vertrek naar het Midden-Oosten.

Mané werd vorig seizoen nog met grote trom binnengehaald bij Bayern München. De Duitse Rekordmeister nam de Senegalese flankaanvaller over van Liverpool, maar in Duitsland kon hij de torenhoge verwachtingen nooit inlossen. Mané kwam in 38 optredens tot twaalf doelpunten, maar sinds de komst van Thomas Tuchel zat de flankaanvaller steeds vaker op de bank.

Omdat dat ook dit seizoen het geval zou kunnen zijn, kiest de Senegalees nu eieren voor zijn geld. Mané zou volgens de Franse krant hebben ingestemd met een vertrek naar Al Nassr. In Saoedi-Arabië zou hij ploegmaat worden van onder meer Ronaldo, Seko Fofana en Marcelo Brozovic.

El Azzouzi verlaat Union en gaat naar Bologna

18.20 uur: Oussama El Azzouzi vertrekt bij het Belgische Union. De 22-jarige Nederlands-Marokkaanse middenvelder stapt over naar Bologna, dat speelt op het hoogste niveau van Italië. El Azzouzi heeft een jaar bij de Brusselse club gespeeld.

Na het seizoen in België won hij met Jong Marokko vervolgens het toernooi om de Afrika Cup. El Azzouzi speelde eerder in Nederland voor FC Emmen.

AZ verkoopt ook linksback Kerkez, dag na vertrek Reijnders

09:21 uur AZ neemt een dag na het vertrek van Tijjani Reijnders ook afscheid van Milos Kerkez. De 19-jarige linksback verlaat de club uit Alkmaar al na anderhalf jaar voor Bournemouth. De Premier League-club betaalt naar verluidt maximaal 18 miljoen euro voor de Hongaars international.

AZ nam Kerkez begin vorig jaar over van het tweede elftal van AC Milan. De geboren Serviër speelde het eerste halfjaar vooral nog in Jong AZ, maar kende afgelopen seizoen zijn doorbraak. De verdediger kwam in totaal tot 57 wedstrijden voor het eerste elftal van AZ, waarvan 52 in de afgelopen jaargang. Kerkez scoorde vijf keer en gaf acht assists.

„Het is bewonderenswaardig om te zien hoe snel hij zulke grote stappen heeft gemaakt”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. „Na zo’n ontwikkeling was het voor ons geen verrassing dat meerdere clubs geïnteresseerd waren.” AZ ontving woensdag al tientallen miljoenen voor middenvelder Reijnders, die zijn overstap naar AC Milan afrondde. Verdediger Sam Beukema vertrok eerder al naar Bologna.

Tekst gaat verder onder de tweet

WOENSDAG 19 JULI

Cuadrado verlaat Juventus voor Internazionale

20.43 uur: Juan Cuadrado is de nieuwe ploeggenoot van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij bij Internazionale. De vleugelaanvaller uit Colombia heeft zijn handtekening onder een contract van een seizoen gezet.

Internazionale hoeft geen transfersom voor Cuadrado te betalen. Hij komt transfervrij over van Juventus. De 35-jarige aanvaller voetbalde eerder voor Chelsea, Fiorentina, Lecce en Udinese. Hij speelde 115 interlands voor Colombia.

Aanvaller Engels gaat met Heracles de Eredivisie in

16.48 uur: Mario Engels gaat met Heracles Almelo de Eredivisie in. De Duitse aanvaller komt transfervrij over van het Japanse Tokyo Verdy en is een tweejarig contract overeengekomen.

De 29-jarige Engels maakte in het seizoen 2018-2019 maar liefst 24 competitietreffers voor Roda JC in de eerste divisie. Hij speelde ook voor Sparta Rotterdam. „Mario is een veelzijdige speler die ons extra opties geeft in de voorhoede. Daarnaast beschikt hij over de nodige ervaring die van toevoeging kan zijn binnen onze selectie”, verklaart technisch directeur Nico-Jan Hoogma de komst van Engels.

Vrijgesproken Mendy tekent bij FC Lorient

11:43 uur Benjamin Mendy heeft vijf dagen na zijn vrijspraak in een verkrachtingszaak een nieuwe club gevonden. FC Lorient, de nummer 10 van Frankrijk afgelopen seizoen, heeft de 29-jarige linksback voor twee jaar vastgelegd. Het contract van Mendy bij Manchester City verliep eind vorig maand, waardoor hij transfervrij was.

Mendy werd afgelopen week vrijgesproken van verkrachting en aanranding. De Franse wereldkampioen van 2018 stond terecht voor twee nieuwe aanklachten. Dat was vijf maanden nadat de rechter Mendy vrijsprak van zes aanklachten van verkrachting en één van aanranding.

Mendy speelde sinds 2017 voor Manchester City. Hij kwam sinds de verdenkingen in augustus 2021 niet meer in actie voor de winnaar van de Champions League. De verdediger werd met AS Monaco een keer kampioen van Frankrijk.

Romeu keert terug bij FC Barcelona

09:30 uur Oriol Romeu keert terug bij FC Barcelona. De 31-jarige middenvelder komt over van Girona en tekent een contract tot medio 2026 in Camp Nou.

Romeu begon in 2004 in de jeugdopleiding van de Catalanen na een transfer van stadgenoot Espanyol. Hij maakte in seizoen 2010-2011 zijn debuut voor het eerste elftal onder coach Pep Guardiola, maar werd daarna overgenomen door Chelsea. De Londense club verhuurde hem aan Valencia en VfB Stuttgart. Daarna keerde hij in de Premier League terug bij Southampton, waar hij van 2015 tot en met 2022 speelde.

Na een seizoen bij Girona in La Liga krijgt de ervaren middenvelder een plek in de ploeg van Xavi. Hij is na Iñigo Martínez en Ikay Gündugan de derde aanwinst voor de club, waar ook Frenkie de Jong speelt.

DINSDAG 18 JULI

Dijks zet loopbaan voort bij Fortuna Sittard

19.25 uur: Fortuna Sittard heeft Mitchell Dijks voor een seizoen vastgelegd. De 30-jarige Dijks kwam afgelopen seizoen uit voor Vitesse, en was daarvoor lang in Italië actief, bij Bologna. De linksback maakte zijn debuut in het profvoetbal bij Ajax en speelde daarna ook voor Willem II, SC Heerenveen en het Engelse Norwich City.

„Ik heb meerdere gesprekken gehad met technisch directeur Americo Branco, daardoor werd ik steeds enthousiaster over deze nieuwe uitdaging. Fortuna voelt op dit moment als de juiste stap voor mijn carrière. We gaan er een mooi seizoen van maken”, aldus Dijks.

Vitesse huurt spits van Toulouse

19.10 uur: Vitesse heeft bij Toulouse een nieuwe spits gevonden: Saïd Hamulic. De international van Bosnië en Herzegovina speelde eerder in Nederland bij onder andere Alphense Boys, Go Ahead Eagles en Quick Boys en was de afgelopen jaren actief in onder meer Litouwen en Polen. Hamulic wordt gehuurd met een optie tot koop van de Franse bekerwinnaar, die hem in januari voor 2,5 miljoen euro van het Poolse Stal Mielec kocht.

Vitesse-trainer Phillip Cocu begon de voorbereiding met een gedecimeerde groep, maar inmiddels begint er wat vaart te komen in de opbouw van een nieuwe selectie. Eerder op de woensdag werd Kacper Kozlowski opnieuw gehuurd van Brighton & Hove Albion, terwijl op korte termijn ook Eloy Room onder contract zal worden genomen. De ervaren doelman van Columbus Crew is een transfervrije status overeengekomen waardoor de weg vrij is voor een terugkeer naar Vitesse. Eerder in de window wist Vitesse zich al te versterken met de transfervrije Mathijs Tielemans (Jong PSV) en Amine Boutrah (UD Concarneau).

Technisch directeur Benjamin Schmedes denkt dat Hamulic goed bij Vitesse past: „Saïd is een beweeglijke aanvaller met veel mogelijkheden. Hij heeft een goed schot, is hongerig voor het doel en kan op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten. Naar dat type aanvaller waren we op zoek. We denken dat Saïd goed bij onze speelstijl past.”

Hamulic kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan in Arnhem. „Ik had meteen al een goed gevoel bij Vitesse en dankzij de prettige gesprekken is dat gevoel alleen nog maar sterker geworden. Na een aantal jaren in het buitenland voelt dit als het juiste moment om mezelf te laten zien in de Eredivisie. Ik hoop mezelf verder te ontwikkelen bij Vitesse en met doelpunten en assists van waarde te zijn voor het team.”

Bayern München haalt Min-Jae Kim weg bij Napoli

18.53 uur: Bayern München heeft zich versterkt met Min-Jae Kim. De Zuid-Koreaanse verdediger heeft overeenstemming bereikt over een contract voor vijf jaar. Hij komt over van Napoli, dat het afgelopen seizoen kampioen werd van de Italiaanse Serie A.

„Om bij Bayern München te mogen voetballen, is een droom van elke speler”, liet Kim weten. „Voor mij is het een nieuw begin. En hoewel ik al het nodige heb meegemaakt, denk ik dat ik me bij mijn nieuwe club verder kan ontwikkelen. Mijn doelen zijn simpel: zoveel mogelijk spelen en zoveel mogelijk winnen.”

Naar verluidt betaalt de kampioen van Duitsland zo’n 50 miljoen euro voor de speler.

PEC Zwolle huurt voetballer Buurmeester van AZ

16.27 uur: Zico Buurmeester voetbalt dit seizoen voor PEC Zwolle. De naar de Eredivisie gepromoveerde club huurt hem voor een jaar van AZ. De 21-jarige middenvelder, die per direct overstapt, verlengde afgelopen maandag zijn contract in Alkmaar nog tot medio 2026.

Buurmeester kwam tot dusverre voornamelijk uit voor Jong AZ, maar speelde ook al negen wedstrijden in het eerste elftal van de Alkmaarders.

„Minuten maken in de Eredivisie is wat ik wil”, zei Buurmeester. „PEC Zwolle is een ideale tussenstap voor mij op dit moment. Ik heb goede verhalen gehoord over de club en de manier van spelen. Bovendien heb ik dat vorig seizoen ook zelf ervaren toen ik tegen Zwolle speelde. Ik ben fit en klaar om er gelijk te staan. Daarom kijk ik enorm uit naar het komende jaar.”

Fortuna Sittard haalt middenvelders Halilovic en Rosier

16.12 uur: Fortuna Sittard heeft twee nieuwe middenvelders aan de selectie toegevoegd. De 27-jarige Kroaat Alen Halilovic kwam over van NHK Rijeka uit zijn geboorteland, terwijl de 24-jarige Fransman Loreintz Rosier werd overgenomen van het Portugese Estoril.

Halilovic, die eerder in het seizoen 2019-2020 uitkwam voor sc Heerenveen, tekende een contract voor één jaar, met een optie voor twee extra seizoenen. „Het voelt goed om weer terug te zijn in Nederland”, zei de tienvoudig international. „Ik heb de afgelopen periode gesproken met Stipe Radic en Ivo Pinto, zij waren heel lovend over Fortuna en de plannen.”

Technisch manager Americo Branco ziet de potentie van Halilovic, die in het verleden speelde voor het tweede elftal van Barcelona en clubs in Spanje, Italië, Duitsland en Engeland. „Alen stond altijd bekend als een groot talent, wij geloven dat hij dat nog steeds in zich heeft.”

Fortuna legde Rosier vast voor twee seizoenen, met een optie voor een extra jaar. „Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk”, zei de Fransman. „Voor mij voelt Fortuna als de juiste stap in deze fase van mijn loopbaan.”

Rosier vertrok in 2018 naar Portugal, waar hij via het tweede elftal van Vitoria Guimarães bij Estoril kwam. Hij speelde 89 wedstrijden op het hoogste niveau in Portugal.

FC Utrecht haalt Zweedse spits Isac Lidberg

14.20 uur: FC Utrecht heeft de Zweedse spits Isac Lidberg overgenomen van Go Ahead Eagles. De 24-jarige Scandinaviër heeft voor vier seizoenen getekend in Utrecht.

„Hij is een echte teamplayer en stopt veel energie in wedstrijden, daardoor zaait hij veel onrust in de defensies van tegenstanders waardoor kansen ontstaan”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam. „Isac heeft de laatste jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt die we nadrukkelijk hebben gevolgd. De scouting en onze individueel trainer Jacob Mulenga kennen hem goed en we zijn blij dat we zijn specifieke kwaliteiten kunnen toevoegen aan onze selectie.”

Lidberg werd in 2021 door Go Ahead overgenomen van het Zweedse Gefle IF. Hij was de afgelopen twee seizoenen namens de club uit Deventer goed voor veertien doelpunten in 72 wedstrijden.

Afgelopen seizoen kwam de Griekse spits Anastasios Douvikas namens FC Utrecht tot negentien goals. Daarmee werd hij samen met Xavi Simons topscorer van de Eredivisie.

FC Utrecht eindigde afgelopen seizoen als zevende.

Feyenoord laat spits Bannis vertrekken naar Qatar

14.18 uur: Feyenoord heeft afscheid genomen van Naoufal Bannis. De 21-jarige spits heeft een contract getekend bij Al-Markhiya in Qatar.

„Ik kijk terug op een hele fijne periode en ben tegelijkertijd erg trots dat ik al die jaren het Feyenoord-shirt heb mogen dragen”, zei Bannis, die in Rotterdam nog een contract voor een jaar had. „Na de afgelopen seizoenen al ervaring op te hebben gedaan in de Keuken Kampioen Divisie is het voor mij nu tijd om een volgende stap in mijn voetbalcarrière te zetten.”

Bannis doorliep bij Feyenoord de jeugdopleiding en speelde in totaal 22 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht. Hij werd de laatste jaren verhuurd aan FC Dordrecht, NAC Breda en FC Eindhoven.

Almere City bereikt akkoord met AZ over verhuur Koopmeiners

11.34 uur: Het gepromoveerde Almere City FC heeft een mondeling akkoord bereikt met AZ over de verhuur van Peer Koopmeiners. De 23-jarige middenvelder werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Excelsior.

„In onze selectie was nog plek voor een controlerende middenvelder”, legt technisch manager Johan Hansma van Almere City uit. „Met Peer trekken we een complete voetballer aan, die zowel verdedigend als opbouwend weet hoe hij in de Eredivisie uit de voeten kan.

Koopmeiners speelde negen wedstrijden voor AZ in de Eredivisie en negentien duels namens Excelsior. Ook kwam hij vorig seizoen nog drie keer in actie tijdens Conference League-wedstrijden van de Alkmaarders. De voormalige jeugdinternational speelde eerder 115 wedstrijden voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.

Ajax voegt oud-speler Emanuelson toe aan staf Jong Ajax

11.17 uur: Ajax heeft oud-speler Urby Emanuelson als assistent-trainer toegevoegd aan de staf van het beloftenelftal. De voormalige international tekent in Amsterdam een contract tot de zomer van 2025. Hij gaat bij Jong Ajax hoofdcoach Dave Vos assisteren.

„Ik vind het heel erg leuk om terug te keren”, zei Emanuelson. „Als achtjarig jongetje liep ik al bij De Meer binnen en als je dan hoort dat Ajax interesse heeft, dan bloeien die oude herinneringen weer op. Ik ben hartstikke blij om terug te zijn. Binnen de staf van Jong Ajax wil ik mijn creativiteit overbrengen op de talenten, zowel binnen als buiten het veld.”

Emanuelson doorliep bij Ajax de jeugdopleiding en speelde tussen 2004 en 2011 172 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij speelde later voor onder meer AC Milan, Fulham, Hellas Verona en FC Utrecht. Tijdens het afgelopen seizoen was hij als individueel trainer werkzaam bij FC Utrecht.

Go Ahead biedt linksback James contract aan

10.32 uur: Go Ahead Eagles heeft linksback Dean James gecontracteerd. De 23-jarige verdediger, die de afgelopen jaren bij FC Volendam speelde, trainde al twee weken op proef mee.

„Ondanks dat Dean er afgelopen seizoen een behoorlijke tijd uit is geweest door een blessure, heeft hij een prima indruk gemaakt in de periode dat hij nu bij ons is”, aldus technisch manager Paul Bosvelt. „Dean is een fysiek sterke en snelle speler die zich ook in balbezit graag laat gelden.”

James, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde, heeft voor drie jaar getekend in Deventer. Hij kwam tot 55 officiële duels voor FC Volendam, maar afgelopen seizoen kwam hij weinig voor in de plannen van trainer Wim Jonk.

Fortuna Sittard legt Franse middenvelder Rosier vast

10.27 uur: Fortuna Sittard heeft Loreintz Rosier overgenomen van het Portugese Estoril. De 24-jarige Franse middenvelder tekende een contract voor twee seizoenen, met een optie voor een extra jaar.

„Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk”, zei Rosier. „Voor mij voelt Fortuna als de juiste stap in deze fase van mijn loopbaan. Ik ga er vanzelfsprekend alles aan doen om er, samen met mijn teamgenoten, een mooi seizoen van te maken.”

Technisch manager Americo Branco zag in Loreintz „een mooie kans.” „Hij heeft de afgelopen jaren aangetoond een van de betere defensieve middenvelders in de Portugese competitie te zijn. Hij beschikt over een goede fysiek, is goed aan de bal en heeft eveneens een goede pass. Loreintz gaat de komende jaren zeker van waarde zijn voor ons.”

De Fransman vertrok in 2018 naar Portugal, waar hij via het tweede elftal van Vitoria Guimarães bij Estoril kwam. Hij speelde 89 wedstrijden op het hoogste niveau in Portugal.

Vitesse huurt Kozlowski ook komend seizoen van Brighton

10.13 uur: Vitesse heeft een belangrijke slag geslagen bij de opbouw van het team voor het nieuwe seizoen en huurt ook komend seizoen Kacper Kozlowski van Brighton & Hove Albion, waar de Poolse international nog tot medio 2026 onder contract staat. De 19-jarige Pool is de derde aanwinst deze zomer na Mathijs Tielemans en Amine Boutrah. Vitesse verwelkomt op korte termijn ook Eloy Room als aanwinst nummer vier. De ervaren goalie heeft de transfervrije status verkregen bij Columbus Crew waardoor de weg vrij is voor hem om terug te keren in Arnhem.

Technisch directeur Benjamin Schmedes is blij met de derde aanwinst van deze window: „Het eerste seizoen van Kacper is dusdanig goed bevallen dat wij hem graag nog een jaar aan boord wilden houden. Omdat Kacper er precies hetzelfde in stond en Brighton onze club als een goede omgeving voor zijn ontwikkeling beschouwt, hebben we zijn terugkeer in een relatief vroeg stadium kunnen afronden. Het is mooi dat hij zo het volledige trainingskamp in Oostenrijk kan meemaken”, aldus Schmedes. „De kwaliteiten van Kacper zijn bekend; hij is technisch begaafd, zeer balvaardig en ook nog op meerdere posities inzetbaar. We zijn blij dat hij ons weer is komen versterken.”

Kozlowski kijkt uit naar het vervolg in Arnhem. „Na het vorige seizoen heb ik direct aangegeven dat ik graag nog een jaar bij Vitesse wilde voetballen. Ik voel me hier thuis, dankzij mijn ploeggenoten, de staf en de andere collega’s. Het belangrijkste: ik heb gemerkt dat ik mezelf hier uitstekend kan ontwikkelen. Ik hoop komend seizoen weer mooie stappen te zetten; op persoonlijk vlak, maar ook met het team.”

Kozlowski tekende vorig seizoen bij Vitesse voor drie goals en vijf assists in dertig officiële optredens.

MAANDAG 17 JULI

Willian verlengt aflopende contract bij Fulham

23.20 uur: De Braziliaanse aanvaller Willian heeft zijn aflopende contract bij Fulham met een jaar verlengd. „Ik wil het nog beter doen dan afgelopen seizoen”, zei de 34-jarige buitenspeler.

Willian maakte vijf competitiedoelpunten en bereidde zes treffers van Fulham voor in de laatste jaargang van de Premier League. Hij verruilde vorig jaar het Braziliaanse Corinthians voor de club uit Londen.

Willian speelde tussen 2013 en 2020 voor Chelsea en droeg vervolgens een jaar het shirt van Arsenal. Hij speelde 70 interlands voor Brazilië.

Eloy Room ontbindt contract en kan naar Vitesse

22.30 uur: Doelman Eloy Room kan snel een transfer naar Vitesse afronden. Hij heeft zijn contract bij Columbus Crew laten ontbinden en is nu transfervrij.

De 34-jarige Room speelt sinds 2019 voor Columbus Crew in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Hij kwam van 2008 tot 2017 ook al uit voor Vitesse en stond eveneens onder contract bij Go Ahead Eagles en PSV.

Room werd in 2021 en 2022 als beste verdedigende speler van Columbus Crew verkozen. Hij verscheen dit seizoen slechts driemaal aan de aftrap voor zijn Amerikaanse club.

Bruma kiest voor RKC Waalwijk

17.50 uur: Jeffrey Bruma vervolgt zijn loopbaan bij RKC Waalwijk. De 31-jarige verdediger is een contract voor een seizoen met zijn nieuwe club overeengekomen. Hij komt transfervrij over van sc Heerenveen.

„RKC Waalwijk heeft de laatste jaren een mooie groei doorgemaakt”, vertelt Bruma op de website van zijn nieuwe ploeg. „Deze club heeft echt haar strepen verdiend in de Eredivisie en ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.”

Bruma genoot zijn opleiding bij Excelsior, Feyenoord en Chelsea. Hij speelde later voor Leicester City, PSV, VfL Wolfsburg, Schalke 04, Mainz en Kasimpasa. Hij droeg 25 keer het shirt van het Nederlands elftal.

Abels van Sparta naar Grasshoppers

15.09 uur: Sparta-rechtsback Dirk Abels heeft in Zwitserland bij Grasshoppers een contract voor twee jaar, plus een optie voor nog een jaar getekend. De Zwitserse voetbalclub is nog altijd de succesvolste club uit de Zwitserse voetbalhistorie met in totaal 27 landstitels en is recent overgenomen door de eigenaar van het Engelse Wolverhampton Wanderers.

Jeff Shi heeft ook met de Zwitserse club grootse plannen. Bij de club staat sinds deze zomer ook Nigel Lonwijk (ex-PSV, ex-Wolverhampton Wanderers, ex-Fortuna Sittard en ex-Plymouth Argyle) onder contract.

FC Emmen zonder spits Darfalou eerste divisie in

09:59 uur FC Emmen heeft komend seizoen in de eerste divisie niet de beschikking over Oussama Darfalou. Hij vertrekt naar CR Belouizdad uit zijn geboorteland Algerije. De 29-jarige spits had nog een contract tot de zomer van 2024.

Darfalou kwam in januari naar Drenthe, maar hij kwam mede door veel blessures tot slechts tien wedstrijden. In het verleden speelde de Algerijn ook voor Vitesse, VVV-Venlo en PEC Zwolle.

FC Emmen werd afgelopen seizoen zestiende en wist in de play-offs degradatie niet te voorkomen.

ZONDAG 16 JULI

Busquets is nu ook officieel herenigd met Messi

22.57 uur: Sergio Busquets heeft bij Inter Miami een contract tot 2026 getekend. De 35-jarige Spanjaard komt over van Barcelona, waar hij jarenlang samen speelde met Lionel Messi. De Argentijnse stervoetballer werd zaterdag door de Amerikaanse club officieel vastgelegd.

„Dit is een speciale kans die ik heel graag wil grijpen”, zei Busquets. „Ik kijk uit naar deze volgende stap in mijn carrière bij Inter Miami. Ik was onder de indruk van de club toen ik hier vorig jaar met Barcelona was en nu ben ik blij en klaar om de club zelf te vertegenwoordigen. Ik kan niet wachten om mee te helpen aan het succes waar deze ambitieuze club naar streeft.”

Busquets speelde zijn gehele carrière voor Barcelona, waar hij in vijftien jaar tijd tot 722 wedstrijden kwam. Het contract van de oud-international bij de Spaanse kampioen liep na het afgelopen seizoen af.

Naar verwachting worden Busquets en Messi zondagavond, lokale tijd, samen gepresenteerd. De twee nieuwkomers gaan in Florida samen spelen met de Nederlandse doelman Nick Marsman.

Chelsea legt jongste debutant in geschiedenis Brazilië vast

22.55 uur: Chelsea heeft de Braziliaanse aanvaller Ângelo Gabriel overgenomen van Santos. De Londense club deed geen uitspraken over de duur van het contract van de 18-jarige buitenspeler.

Ondanks zijn jonge leeftijd speelde Gabriel 129 wedstrijden in alle competities voor het eerste elftal van Santos. De Braziliaanse jeugdinternational maakte in oktober 2020 als 15-jarige zijn debuut, waarmee hij de jongste speler in de geschiedenis van de Braziliaanse competitie werd. Zes maanden later werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit in de Copa Libertadores.

Napoli bevestigt aanstaand vertrek Bayern-doelwit Kim

12:40 uur De Italiaanse kampioen Napoli legt zich neer bij het vertrek van zijn gewilde verdediger Min-Jae Kim. Trainer Rudi Garcia heeft bevestigd dat de 26-jarige Zuid-Koreaan de club gaat verlaten, zonder duidelijk te maken waar de verdediger heengaat. Volgens internationale media is Kim al medisch gekeurd bij Bayern München, dat 50 miljoen euro zou betalen om aan de clausule in zijn contract bij Napoli te voldoen.

Garcia, de opvolger van de opgestapte succescoach Luciano Spalletti, keek al uit naar de komst van een nieuwe verdediger. „Wat mij betreft is er geen haast. Het belangrijkste is om een verdediger te vinden die het beste bij ons past”, zei de Fransman.

Ondertussen is Bayern hoopvol over de komst van een andere speler, de Engelse spits Harry Kane. Volgens erevoorzitter Uli Hoeness heeft de 29-jarige speler van Tottenham Hotspur al aangegeven dat hij naar Duitsland wil komen. „Kane wil op hoog niveau Europees voetbal spelen en Tottenham heeft zich dit seizoen niet gekwalificeerd. Wij wel”, liet Hoeness optekenen. Kane vertrok dit weekend wel met de Spurs naar Australië voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

RKC Waalwijk strikt ook Jeffrey Bruma

08:45 uur Oud-international Jeffrey Bruma (31) gaat naar RKC Waalwijk. De 25-voudig international was transfervrij na een half jaar bij SC Heerenveen. Naar verwachting wordt de deal morgen definitief afgerond, waarna Bruma zijn handtekening zet onder een eenjarig contract.

Bruma speelde eerder voor onder andere PSV, waarmee hij twee keer kampioen werd, VfL Wolfsburg, Schalke 04 en FSV Mainz 05.

RKC zag na het succesrijke seizoen onder Joseph Oosting een lange rij spelers vertrekken. Eerder al versterkte RKC zich Godfried Roemeratoe, Aaron Meijers, Jeroen Houwen, David Min, Richonell Margaret, Denilho Cleonise, Raz Meir en Ilias Takidine.

Klik op onderstaande linkjes voor de transfers voor 16 juli:

Bekijk ook: Aaron Ramsey keert terug bij Cardiff City