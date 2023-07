RKC Waalwijk strikt ook Jeffrey Bruma

Video

Jongeren zoeken confrontatie met politie: 'Hou je schreeuwbek!'

Geschreeuw, geduw en getrek. Een groepje dronken jongeren misdraagt zich in het centrum van Utrecht. Wanneer zij door de politie staande worden gehouden, ontstaat er een heftige discussie. Handhavers is een Telegraaf-serie over de veiligheid in ons land.