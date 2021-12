Max Verstappen in laatste training tweede achter Lewis Hamilton ondanks gedoe met achtervleugel

Hamilton ging op het Yas Marina Circuit rond in 1.23,274. Verstappen deed dat in Abu Dhabi in 1.23,488. De twee titelkandidaten waren – niet voor het eerst – veel sneller dan de rest van het veld. Verstappen was de snelste in de laatste sector, Hamilton in de eerste twee sectoren.

Bij Verstappen werd tijdens de derde vrije training de achtervleugel vervangen, waardoor hij een tijdje stilstond in de garage. Zijn teamgenoot Sergio Pérez kwam tot de vierde tijd. Hamiltons kompaan Valtteri Bottas noteerde, eveneens op ruime afstand, de derde tijd.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint zaterdagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd. De laatste zes jaar werd de slotrace van het seizoen gewonnen door de coureur die vanaf pole position startte.

Max Verstappen arriveert zaterdag met zijn vriendin Kelly Piquet bij het circuit in Abu Dhabi. Ⓒ HH/ANP

Het circuit is dit jaar wel flink aangepast en een stuk sneller geworden, met als doel om inhaalacties te bevorderen.

