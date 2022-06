Van Aert dolt met juichende Bettiol: ’Ik geef hem graag door’

„Ik geef de fakkel met veel plezier door aan Alberto”, twitterde de Belg bij een foto van een juichende Bettiol. Van Aert verwees daarbij naar zijn eigen slippertje van vorige week, toen de renner in de derde etappe van de Dauphiné zijn armen al in de lucht stak, maar David Gaudu naast hem zijn wiel nét iets eerder over de finishlijn drukte.

Ook Matteo Trentin, een boezemvriend van Bettiol, kon het niet laten zijn maatje even in de maling te nemen. Toen de beide Italianen na de etappe even stonden te kletsen, pakte Trentin de armen van zijn vriend en stak die juichend in de lucht, verwijzend naar diens foutje van enkele minuten eerder. Bettiol was er niet van gediend en rukte zich gefrustreerd los van de armen van Trentin.