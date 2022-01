Ajax dankzij Brian Brobbey voor rust al klaar met FC Utrecht

Bij zowel FC Utrecht als Ajax stond er een ’nieuw’ gezicht in de voorhoede. Bij de Domstedelingen de van Nagoya Grampus gehuurde Naoki Maeda als rechtsbuiten en bij Ajax de van RB Leipzig geleende Brobbey. Voor Brobbey betekende het zijn eerste competitiewedstrijd voor Ajax sinds 16 mei 2021 Daarna vertrok hij naar RB Leipzig, maar die overstap pakte niet uit zoals hij had gehoopt, waardoor hij op huurbasis weer terugkeerde naar Amsterdam. Aangezien Sébastien Haller met Ivoorkust actief is op de Afrika Cup kon Brobbey gelijk in de spits beginnen. Verder stond bij Utrecht ook nog Fabian de Keijzer onder de lat. De keeper uit eigen jeugd maakte zijn debuut voor de Domstedelingen. Hij verdreef de waarschijnlijk naar de MLS vertrekkende Maarten Paes, die uitgerekend in de Johan Cruijff Arena (0-1 winst) nog de uitblinker was.

Het was al vroeg duidelijk dat De Keijzer er niet in zou slagen de nul te houden. Na een goede aanval was het uiteindelijk Antony die via Quinten Timber raak schoot. Enkele minuten later ontsnapte Timber aan betrokkenheid bij een tweede tegentreffer met slordig balverlies, maar de bal van Dusan Tadic ging via de voet van Mike van der Hoorn tegen de paal. Nog een extra domper was dat Maeda al snel niet meer verder kon na een fel - maar correct - duel met Lisandro Martínez. Nog binnen de twintig minuten was het ook 0-2. Tadic gaf voor en Brobbey kopte zijn eerste treffer in zijn tweede Ajax-periode binnen.

Ryan Gravenberch in duel met Hidde ter Avest. Ⓒ ProShots

Daarna namen de Amsterdammers gas terug en kon Utrecht af en toe gevaarlijk worden. Nadat Anastasios Douvikas eerder al eens onterecht teruggevlagd was vanwege buitenspel kreeg hij vijf minuten voor rust een enorme kopkans na een goede aanval en voorzet van Sander van de Streek, maar kopte van dichtbij over. Toch was het Ajax dat op slag van rust scoorde. Weer was het Tadic die voorgaf en Brobbey voor wie het een koud kunstje was om zijn tweede van de middag binnen te lopen.

Zodoende was de tweede helft een stuk tammer met weinig doelgevaar. Aan de andere kant kon Quinten Timber een keer alleen op Pasveer af, maar hij slaagde er niet in om de Ajax-keeper uit te spelen. Bij de bezoekers mocht Davy Klaassen nog invallen die daardoor aan zijn 250e officiële wedstrijd voor de club kwam.

Met Klaassen op het veld gebeurde er niet veel meer, al tekende Remco Balk in de 87e minuut nog wel voor het eerste schot tussen de palen van Utrecht. Het was exemplarische statistiek voor de dominante overwinning van Ajax. Het is de honderdste van de Amsterdammers in de Eredivisie onder leiding van Ten Hag.

Ajax profiteert zodoende optimaal van de misstap van Feyenoord zaterdag in de eigen Kuip tegen Vitesse (0-1). De aartsrivaal staat nu zes punten achter. PSV heeft nu twee punten minder, maar komt nog in actie tegen FC Groningen.