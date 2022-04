Europese competities verwerpen UEFA-plannen voor Champions League

De UEFA wil het hoofdtoernooi van de Champions League uitbreiden van 32 naar 36 clubs. Bovendien zou het toernooi dan in een competitievorm gespeeld gaan worden, met meer duels tot gevolg.

Bang

Thomsen is bang dat dit ten koste gaat van de nationale competities. „De nationale competities vormen de ruggengraat van het Europese voetbal”, zei hij vrijdag tijdens een persconferentie. „Een dergelijke toename van wedstrijden zal de grote meerderheid van de clubs schaden en slechts enkelen helpen.”

De UEFA is verder van plan clubs plaatsen voor de Champions League toe te kennen op basis van eerdere coëfficiënten die zijn bepaald op basis van eerdere prestaties in Europa, en dus niet op basis van prestaties in de nationale competitie. Grotere Europese clubs zijn daardoor sneller verzekerd van deelname, ook als ze het een keer slecht doen in eigen land. De UEFA lijkt de grote clubs, die vorig jaar dreigden met de oprichting van een Super League, daarmee tegemoet te willen komen.

Bevoordelen

De European Leagues is ook tegen het ’bevoordelen’ van de grote clubs. Dat zou de spanning in de nationale competities weghalen. Thomsen: „Dat is het hart en de ziel van het voetbal. Daarom zijn fans elk weekend enthousiast over deze sport.”

