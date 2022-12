Snel weerzien De Jong en Depay met veelbesproken arbiter Lahoz

Zaterdag wordt La Liga hervat en met de stadsderby van Barcelona staat er direct een potentieel verhit potje op het menu. Uitgerekend de veel bekritiseerde Lahoz heeft van de Spaanse voetbalbond de leiding over dat duel gekregen.

Lahoz trok liefst negentien gele kaarten in die wedstrijd, waaronder twee voor Denzel Dumfries. Ondanks de prentenregen vonden spelers van Oranje dat er meer kaarten voor Argentijnen hadden getrokken moeten worden. De Zuid-Amerikanen waren het op hun beurt niet eens de vele vrije trappen die Nederland kreeg in de slotfase van de tweede helft.

Na de kwartfinale maakte De Jong tegenover De Telegraaf kenbaar dat hij zich rot geërgerd had aan de wijze waarop de wedstrijd werd geleid door de Spaanse arbiter. „Op het moment dat de reguliere speeltijd afgelopen was, gingen ze met z’n allen naar hem toe. Vanaf toen heeft hij alleen maar voor Argentinië gefloten. Timber zijn schoen werd uitgetrapt, maar hij liet gewoon doorspelen en gaf vrije trap aan hen. Luuk (de Jong, red.) won een normaal kopduel, dat fluit hij af. Ze schieten een bal bij ons in de dug-out in en daar gaf hij niks voor. Messi pakt de bal met zijn hand en dat laat hij gaan. Het was schandalig. Ik ken hem. Het is een goede gast, normaal ook een goede scheidsrechter, maar wat hij in de verlenging liet zien was schandalig. Hij was niet meer voor rede vatbaar.”