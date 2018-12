Ajax bezig aan gênante bekerreeks

Woensdag gingen de hoofdstedelingen in Enschede na strafschoppen onderuit tegen FC Twente en daardoor is het voor het vierde jaar op een rij al voor de winterstop uitgebekerd.

In 2014 werd nog de finale gehaald - al werd toen op beschamende wijze verloren van PEC Zwolle (1-5) - maar daarna ging het telkens al voor de jaarwisseling mis.

In het seizoen 2014/15 werd in december verloren van Vitesse (0-4), een jaar later was Feyenoord in oktober al te sterk (0-1), terwijl vorig seizoen Cambuur Leeuwarden - net als FC Twente - in de achtste finale een te lastige horde bleek (1-2).

Lees HIER al het nieuws over de bekeruitschakeling van Ajax.