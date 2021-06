Voorzitter FC Barcelona belooft Ronald Koeman nog meerdere versterkingen

„Daar komen nog drie of vier spelers bij”, zei voorzitter Joan Laporta in de Spaanse krant La Vanguardia.

Verdediger García en spits Aguëro kwamen transfervrij over van Manchester City. Voor de Braziliaanse verdediger Emerson betaalde Barcelona naar verluidt 9 miljoen euro aan Real Betis. Zaterdag maakte de club van Koeman ook de komst van Depay bekend. De aanvaller van Oranje was transfervrij na zijn vertrek bij Olympique Lyon.

Wijnaldum en Messi

„We gaan een heel competitief team vormen”, aldus Laporta. „Dat zie je al aan de spelers die we hebben aangetrokken. Helaas hebben we onlangs naast een speler gegrepen”, zo doelde de voorzitter op Georginio Wijnaldum, die voor Paris Saint-Germain koos. De Franse club bood Wijnaldum naar verluidt het dubbele salaris in vergelijking met Barcelona.

Het is nog steeds onduidelijk of Lionel Messi ook volgend seizoen bij Barça speelt. De Argentijnse superster heeft zich nog niet uitgelaten over zijn toekomst.