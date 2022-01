Michael van Gerwen over woordenwisseling: ’Humphries zei dat ik aan het kuchen was’

Humphries leidde de wedstrijd op een gegeven met 9-7, maar verloor vervolgens de laatste drie legs ondanks dat hij de beschikking had over vijf matchdarts. Zelf was de Engelsman van mening dat Van Gerwen hem - in ieder geval tijdens de laatste leg - uit zijn spel haalde.

„Hij zei dat ik aan het kuchen was”, zo lichtte Van Gerwen toe. Volgens de Nederlander was daar op dat moment geen reden toe. „Hij stond al 200 punten achter. Het is niet slim van hem om zo’n opmerking te maken. Daarmee brengt hij alleen maar zichzelf in de problemen, dat wil niemand. Iedereen wil een eerlijke wedstrijd.”

Over zijn spel tegen Humphries was Van Gerwen niet te spreken. „Blij met de overwinning, maar niet met mijn spel. Nu moet ik zorgen dat ik goed slaap en er morgen (zondag, red.) weer klaar voor ben.”

Van Gerwen treft in de kwartfinale Joe Cullen. „Het moet dan beter, maar het mag echt niet slechter worden. Ik zal beter moeten, zo simpel is het.”