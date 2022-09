VIDEO Emotionele Vuelta-winnaar Evenepoel: ’Mooiste dag van mijn leven’

„Ik was vanochtend heel gestrest, ik heb ook niet veel geslapen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren”, zei Evenepoel, die na de finish minutenlang huilde. Het waren tranen van vreugde én opluchting. „Het was een superzware etappe. Maar nu ben ik superblij dat ik de Vuelta heb gewonnen.”

De Belg zei voor de start dat dit de belangrijkste dag van zijn leven was. „En het is de mooiste dag geworden. Het is sowieso een geweldig jaar. Ik heb met Luik-Bastenaken-Luik een ’monument’ gewonnen en voor de tweede keer de Clásica San Sebastián. In de Vuelta won ik twee etappes en ik ga het eindklassement winnen. En in de winter ga ik ook nog trouwen. Ik kan me geen mooier jaar wensen.”

Antwoord geven met pedalen

Evenepoel kwam in de voorlaatste etappe van de Vuelta, met na vier beklimmingen een aankomst bergop, als zesde over de finish op 15 seconden van ritwinnaar Richard Carapaz. De Belg had onderweg één aanval van zijn voornaamste rivaal Enric Mas ogenschijnlijk moeiteloos gepareerd en kwam geen moment in de problemen. De oud-voetballer, die in de jeugd van onder meer PSV en Anderlecht speelde, bekende dat hij in mentaal opzicht wel onder grote druk had gestaan. Evenepoel wordt in eigen land vaak vergeleken met wielericoon Eddy Merckx. Hij staat op het punt om de eerste Belgische winnaar van een grote ronde in 44 jaar te worden.

„Ik weet niet wat er nu allemaal door mijn hoofd en lichaam gaat. Dit is gewoon geweldig. Ondanks alle kritiek en slechte reacties die ik heb gehad, heb ik het laten zien. Ik heb antwoord gegeven met mijn pedalen”, zei een getergde Evenepoel. „Vergeet niet dat dit pas de eerste grote ronde is waarin ik fit aan de start stond. Ik ben heel blij dat ik de eerste renner ben die mijn ploegbaas Patrick Lefevere een eindzege in een grote ronde bezorgt. Deze is ook voor België, voor mijn teamgenoten, mijn ouders en mijn verloofde. Ik ben zoveel dagen, weken, maanden van huis. Al mijn dank is voor hen.”