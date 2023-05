Play-offs starten donderdag met duel in Heerenveen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Tweede plek voor Jessica Schilder in Rabat

21.32 uur: Kogelstootster Jessica Schilder is als tweede geëindigd bij de wedstrijd uit de Diamond League in Rabat. De regerend Europees kampioene kwam met haar beste poging tot een afstand van 18,85 meter.

Schilder moest hiermee alleen de Portugese Auriol Dongmo voor zich dulden, die tot 19,28 meter kwam. De Amerikaanse Jessica Woodard werd derde met 18,65.

De 24-jarige atlete uit Volendam heeft zich al verzekerd van deelname aan de WK in augustus in Boedapest.

Tony van Diepen stond op de deelnemerslijst voor de 800 meter, maar kwam in de Marokkaanse stad niet in actie vanwege een achillespeesblessure. Van Diepen hoopt volgende maand in Parijs wel te kunnen meedoen, schrijft hij op Instagram.

Play-offs donderdagavond van start met duel in Heerenveen

21.21 uur: De play-offs om Europees voetbal beginnen donderdagavond in het Abe Lenstra-stadion, waar sc Heerenveen het opneemt tegen FC Twente. Dat duel begint om 18.45 uur. Seizoenkaarthouders van Heerenveen kunnen gratis naar binnen. Om 21.00 uur is in De Galgenwaard de aftrap bij de eerste confrontatie tussen FC Utrecht en Sparta Rotterdam.

Drie dagen later (4 juni) zijn de returns. FC Twente - sc Heerenveen begint dan om 14.30 uur, Sparta - FC Utrecht om 18.00 uur. De winnaars van beide duels gaan door naar de finale van de play-offs, die ook over twee wedstrijden gaat (op 8 en 11 juni). Voor de winnaar van de play-offs ligt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League klaar.

Feyenoord plaatste zich als kampioen voor de groepsfase van de Champions League, PSV gaat als nummer 2 de derde voorronde van het belangrijkste Europese bekertoernooi in. Ajax (play-offs Europa League) en AZ (derde voorronde Conference League) zijn ook al zeker van Europees voetbal. FC Twente eindigde op de vijfde plaats, gevolgd door Sparta, FC Utrecht en Heerenveen.

Gezamenlijk feest mannen- en vrouwenploeg Bayern München

19.59 uur: De mannen- en vrouwenploeg van Bayern München hebben zondag gezamenlijk hun kampioenschap gevierd. Beide selecties werden tegelijkertijd gehuldigd op de Mariënplatz in München. Het plein in het centrum van de stad stond vol met duizenden veelal in het rood geklede supporters van Bayern.

De mannen, onder wie de Oranje-internationals Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Daley Blind, droegen traditionele lederhosen bij de huldiging op het bordes van het stadhuis. De vrouwen liepen in dirndls.

De voetballers van de 'Rekordmeister' pakten zaterdag op de slotdag van de Bundesliga hun elfde landstitel op rij na een sensationele ontknoping. Bayern München ging de laatste speelronde in met 2 punten achterstand op Borussia Dortmund, dat echter voor eigen publiek bleef steken op 2-2 tegen FSV Mainz. Bayern won met 2-1 bij FC Köln, dankzij een doelpunt van Jamal Musiala in de 89e minuut.

De vrouwen van Bayern München stelden zondag hun vijfde landstitel veilig door met maar liefst 11-1 te winnen van Turbine Potsdam. Daardoor bleef Bayern het Nederlands getinte VfL Wolfsburg, de kampioen van vorig jaar, 2 punten voor. Na afloop vormden de mannen van Bayern op het veld een erehaag voor de vrouwen toen ze hun kampioensschaal gingen ophalen.

Wolfsburg won op de slotdag dankzij een benutte strafschop van Dominique Janssen met 2-1 van SC Freiburg. Lynn Wilms en Jill Roord hadden ook een basisplaats bij de ploeg die komende zaterdag in Eindhoven de finale van de Champions League speelt tegen FC Barcelona.

Dokter voldoet aan WK-limiet na afhaken Vetter

19.38 uur: Sofie Dokter is de beste Nederlandse geworden bij de prestigieuze meerkamp van Götzis. De 20-jarige Groningse eindigde na zeven onderdelen op de zevende plaats met een persoonlijk record van 6321 punten. Dokter voldeed daarmee aan de kwalificatie-eis (6254) voor de WK in augustus in Boedapest.

Marijke Esselink werd elfde (6222 punten). Anouk Vetter, vorig jaar de winnares in Oostenrijk, trok zich voorafgaand aan de tweede dag terug vanwege fysieke problemen.

De Amerikaanse Anna Hall, de nummer 3 van de WK van vorig jaar in Eugene, zegevierde met 6988 punten. Dat betekende de op vier na hoogste score ooit bij de vrouwen op de zevenkamp. De Britse Katarina Johnson-Thompson eindigde op gepaste afstand als tweede (6556 punten).

Vetter sloeg uit voorzorg de tweede dag over. De titelverdedigster stond na vier onderdelen op de zevende plaats. "De achillespees is te gevoelig en de knie te pijnlijk", zei de 30-jarige Nederlandse bij de NOS. "Er staat nog een WK op het programma waarvoor ik ben gekwalificeerd. Als ik hier doorga, ben ik te lang bezig met de revalidatie en komt het WK in gevaar. Dat is het niet waard."

Vetter pakte in 2021 bij de Olympische Spelen van Tokio zilver op de meerkamp. Dat deed ze vorig jaar ook bij de WK in Eugene, enkele weken nadat ze als eerste Nederlandse de Hypo Meeting in Götzis had gewonnen.

Bij de mannen zegevierde de Canadees Pierce LePage op de tienkamp met 8700 punten, voor zijn landgenoot en olympisch kampioen Damian Warner (8619). Sven Roosen werd elfde met 8157 punten.

Kool sprint naar algehele zege in RideLondon

19.18 uur: Charlotte Kool heeft in stijl de RideLondon Classique gewonnen. Ze sprintte in Londen naar de zege in de laatste etappe van de driedaagse rittenkoers uit de WorldTour voor vrouwen en verzekerde zich van de eindoverwinning. Kool won eerder ook de eerste etappe.

De renster van Team DSM ging als leidster in de laatste rit van start. Maar Kool was niet gerust op de eindzege. Ze ging zaterdag in de slotkilometers onderuit. Dat kostte haar geen tijd, omdat het binnen de laatste 3 kilometer was. Maar ze voelde zich in de volgende ochtend niet goed. "Het was zwaar vanmorgen. Ik ben daarom erg blij dat ik toch de trui heb. Deze is voor het team. We hebben het met elkaar gedaan", zei Kool, die reed met een grote pleister op haar elleboog.

Sofie van Rooijen ging samen met de Britse Grace Lister en de Française Victoire Berteau in de aanval. De drie kregen een voorsprong van maximaal 1,5 minuut. In laatste ronde van het criterium door Londen pakte het peloton de drie terug. In de massasprint sloeg Kool weer toe. Ze bleef de Amerikaanse Chloé Dygert, winnares van de tweede rit, en Maike van der Duin voor.

Volleyballers verliezen ook tweede oefenduel met Slovenië

19.13 uur: De Nederlandse volleyballers hebben ook de tweede oefenwedstrijd tegen Slovenië verloren (3-2). In Zwolle vocht de ploeg van bondscoach Roberto Piazza zich tot twee keer terug van een achterstand in sets. Maar de Slovenen pakten de winst in de vijfde en laatste set, 25-22 23-25 31-29 23-25 15-8.

Oranje ging zaterdag in het eerste oefenduel in Doetinchem met 3-1 (25-21 24-26 25-17 25-19) onderuit tegen Slovenië, dat vorig jaar bij het WK als vierde eindigde. Jasper Wijkstra, Sil Meijs, Siebe Korenblek en Niels Lipke maakten in deze wedstrijd voor eigen publiek hun debuut voor Nederland.

De volleyballers bereiden zich voor op de Nations League en spelen daarin in juni ook een aantal wedstrijden in Rotterdam.

Ten Hag hoopt Antony voor bekerfinale al terug te hebben

19.11 uur: Trainer Erik ten Hag hoopt dat Manchester United volgende week in de finale van de FA Cup tegen Manchester City kan beschikken over Antony. De blessure van de Braziliaanse aanvaller valt mee, al ontbreekt hij zondag nog wel in het duel met Fulham. „Waarschijnlijk is hij er volgende week weer bij”, zei de coach voor de aftrap.

Antony werd enkele dagen eerder in het duel met Chelsea (4-1) per brancard van het veld gedragen. Aanvankelijk werd gevreesd voor zwaar letsel. „Het zag er slecht uit”, aldus Ten Hag. „Maar na onderzoek heeft de medische staf ons kunnen geruststellen.”

Manchester United is al zeker van spelen in de Champions League volgend seizoen. Onder leiding van Ten Hag won de club dit jaar ook al de League Cup.

Nationale titel dressuur voor amazone Van Baalen

18.36 uur: Marlies van Baalen (42) is zondag op het hippisch centrum van Ermelo voor de eerste keer nationaal kampioene dressuur geworden. De amazone uit Brakel behaalde het succes met haar 11-jarige paard Habibi DVB. Ze volgde Dinja van Liere op, die met haar ’tweede’ paard Hartsuijker zilver won. Thamar Zweistra veroverde het brons met Hexagon’s Ich Weiss.

„Habibi DVB heeft de laatste maanden een enorme opmars gemaakt”, reageerde Van Baalen. „We zaten echt goed in het ritme. Hij groeit in de wedstrijden. Het is zo’n fijn paard met een geweldig karakter. Ik ben heel blij. Hij heeft de innerlijke rust en de kwaliteiten om in een imponerend stadion te presteren. Er zijn niet heel veel paarden zo compleet als Habibi DVB. Ik ga dit even laten bezinken. Ik hoop dat ik de landenwedstrijden van Rotterdam en Aken mag rijden en dan wellicht het EK in september.”

Eerste profzege voor Belg Nys in Noorwegen

18.16 uur: De Belgische wielrenner Thibau Nys heeft de tweede etappe van de Ronde van Noorwegen gewonnen. Het was een rit van Valle naar Stavanger, waar de aankomst lag na een kort klimmetje. Voor de 20-jarige Nys, die rijdt voor Trek-Segafredo, was het zijn eerste profzege op de weg.

Nys, zoon van voormalig wereldkampioen veldrijden Sven Nys, hield zijn landgenoot Edward Planckaert en de Britse klassementsleider Ben Tulett achter zich. De Nederlander Mick van Dijke werd vierde. Nys is de regerend wereldkampioen veldrijden bij de beloften.

Maandag is Stavanger zowel start- als finishplaats van de slotrit.

VOC voor zevende keer landskampioen

17.35 uur: De handbalsters van VOC hebben de landstitel veroverd. De ploeg won voor eigen publiek ook de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs tegen titelverdediger Venlo, met 31-28. De Amsterdamse vrouwen wonnen het eerste duel met 32-25. VOC behaalde de landstitel ook in 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019.

Venlo pakte vorig jaar voor het eerst de titel. De onttroonde ploeg won dit jaar ten koste van VOC wel de nationale beker.

De Limburgse handbalsters probeerden er nog wel een derde wedstrijd uit te slepen. Met een ruststand van 15-13 ontliepen beide teams elkaar niet veel. Na de pauze trok Venlo de stand gelijk tot 16-16. Door drie doelpunten op rij van Zola Amsen nam VOC weer afstand, maar Venlo kwam opnieuw terug. Bij een stand van 23-23 maakte VOC vier treffers. Venlo slaagde er toen niet meer in de marge te verkleinen.

Kopecky soleert naar eindzege in rittenkoers Thüringen

15.50 uur: De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft de Ronde van Thüringen gewonnen. De renster van SD Worx soleerde naar de winst in de zesde en laatste etappe. Kopecky nam daarmee de leiderstrui over van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Die sprintte nog wel naar de tweede plaats.

De overmacht van SD Worx in de zesdaagse rittenkoers in Duitsland was indrukwekkend. De ploeg won alle etappes, te beginnen met de ploegentijdrit op de openingsdag. Daarna waren er ritzeges voor Mischa Bredewold, Barbara Guarischi, Lonneke Uneken en Wiebes.

Voor Kopecky was het de vijfde zege van het seizoen. Ze won eerder onder meer Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen.

Turnster Visser pakt brons op balk in Varna

14.41 uur: Turnster Naomi Visser heeft bij wedstrijden om de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna het brons gepakt op het toestel balk. Visser zag haar oefening gewaardeerd worden met een score van 12,233 punten. Zaterdag was ze al als vierde geëindigd op de brug met ongelijke leggers.

De Hongaarse Bettina Lili Czifra was overtuigend de beste op balk met een score van 13,466. Het zilver ging naar de Kroatische Tina Zelcic (12,266). De Nederlandse Floor Slooff werd vijfde: 11,900. Slooff eindigde zaterdag aan de brug als zevende in de finale. Daar was de winst voor de Kroatische Tijana Korent.

Meerkampster Vetter trekt zich uit voorzorg terug in Götzis

14.40 uur: Anouk Vetter heeft zich bij de zevenkamp in het Oostenrijkse Götzis op de tweede dag teruggetrokken. De 30-jarige meerkampster begon uit voorzorg niet meer aan de tweede dag.

„De achillespees is te gevoelig en de knie te pijnlijk”, zei Vetter bij de NOS. „Er staat nog een WK op het programma waarvoor ik ben gekwalificeerd. Als ik hier doorga, ben ik te lang bezig met de revalidatie en komt het WK in gevaar. Dat is het niet waard.”

Vetter won de prestigieuze zevenkamp van Götzis vorig jaar. Dat deed ze met een Nederlands record van 6693 punten, 4 punten meer dan op de Olympische Spelen in Tokio in 2021, waar ze zilver haalde. Bij de WK afgelopen jaar in het Amerikaanse Eugene haalde ze ook zilver.

De atlete gaat zich nu voorbereiden op de WK in Boedapest. „Nu eerst het herstel, waar ik wel een paar weken zoet mee ben”, zei de Amsterdamse. „Daarna doe ik bij verschillende wedstrijden losse onderdelen en half augustus reis ik af naar Boedapest.”