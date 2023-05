Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Turnster Visser pakt brons op balk in Varna

14.41 uur: Turnster Naomi Visser heeft bij wedstrijden om de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna het brons gepakt op het toestel balk. Visser zag haar oefening gewaardeerd worden met een score van 12,233 punten. Zaterdag was ze al als vierde geëindigd op de brug met ongelijke leggers.

De Hongaarse Bettina Lili Czifra was overtuigend de beste op balk met een score van 13,466. Het zilver ging naar de Kroatische Tina Zelcic (12,266). De Nederlandse Floor Slooff werd vijfde: 11,900. Slooff eindigde zaterdag aan de brug als zevende in de finale. Daar was de winst voor de Kroatische Tijana Korent.

Meerkampster Vetter trekt zich uit voorzorg terug in Götzis

14.40 uur: Anouk Vetter heeft zich bij de zevenkamp in het Oostenrijkse Götzis op de tweede dag teruggetrokken. De 30-jarige meerkampster begon uit voorzorg niet meer aan de tweede dag.

„De achillespees is te gevoelig en de knie te pijnlijk”, zei Vetter bij de NOS. „Er staat nog een WK op het programma waarvoor ik ben gekwalificeerd. Als ik hier doorga, ben ik te lang bezig met de revalidatie en komt het WK in gevaar. Dat is het niet waard.”

Vetter won de prestigieuze zevenkamp van Götzis vorig jaar. Dat deed ze met een Nederlands record van 6693 punten, 4 punten meer dan op de Olympische Spelen in Tokio in 2021, waar ze zilver haalde. Bij de WK afgelopen jaar in het Amerikaanse Eugene haalde ze ook zilver.

De atlete gaat zich nu voorbereiden op de WK in Boedapest. „Nu eerst het herstel, waar ik wel een paar weken zoet mee ben”, zei de Amsterdamse. „Daarna doe ik bij verschillende wedstrijden losse onderdelen en half augustus reis ik af naar Boedapest.”