Van Bronckhorst wil fans Rangers trots maken met Europese prijs

Van Bronckhorst sprak op de afsluitende persconferentie met respect over de Duitse tegenstander. „Het is een goed georganiseerd team met snelle en gevaarlijke spelers. Frankfurt speelde geweldig tegen FC Barcelona en West Ham United. Ze verdienen het om in de finale te staan”, aldus de oud-coach van Feyenoord.

Rangers FC behaalde tot dusverre één Europese prijs, dat was in 1972 toen de club de toenmalige Europa Cup II won. Eintracht Frankfurt was ook één keer succesvol in Europa, met de winst van de UEFA Cup in 1980. Van Bronckhorst: „De sfeer in de groep is goed bij ons. We kijken allemaal erg uit naar deze wedstrijd. Deze trofee willen we winnen.”

Van Bronckhorst (m) doet mee aan een trainingspartijtje. Ⓒ AFP

Naast de Europa League zelf staat voor de Rangers en Frankfurt woensdag ook een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League voor komend seizoen op het spel. Naar verwachting reizen 100.000 Schotten naar Sevilla, waar het woensdag overdag naar verwachting 37 graden wordt. „Dat is wel wat anders dan in Glasgow”, grapte Van Bronckhorst, die in de finale weer kan beschikken over de Jamaicaan Kemar Roofe. De aanvaller miste de halve finales tegen RB Leipzig. Van Bronckhorst: „Hij is beschikbaar. Maandag heeft hij alweer meegetraind en dinsdag doet hij dat ook. Woensdag zit hij bij de selectie. Als ik hem nodig heb, staat hij klaar.”

Veteraan Aaron Ramsey is ook weer van de partij. „De laatste tijd heeft hij weinig gespeeld. Hij is een belangrijke speler voor ons. Zeker in dit soort wedstrijden heb je ervaren jongens nodig”, zei Van Bronckhorst.