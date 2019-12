Dagen bijslapen na unieke wereldtitel voor Nederlandse zeilsters

Annemiek Bekkering en Annette Duetz vieren in Aucland hun titelprolongatie.

Het kan gek lopen. Annemiek Bekkering (28) en Annete Duetz (26) verloren in 2015 in aanloop naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro nog een interne selectieprocedure mede door een tactische blunder. Dat kostte het tweetal destijds de kop in de nationale kernploeg. Via de Talentploeg werd de terugweg ingezet en ten koste van Nina Keijzer en Claire Blom olympische kwalificatie afgedwongen. Daar, in 2016 in Rio, eindigde Bekkering en Duetz bij de Spelen als zevende. Anno 2019 is alles anders. Met inmiddels twee wereldtitels en opnieuw een olympisch ticket op zak behoren de doorzetters pur sang momenteel tot de absolute wereldtop.