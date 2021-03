Marino Pusic kan AZ-ontslag makkelijk relativeren: ’Mijn vrouw keek de dood in de ogen’

De aanstaande Feyenoord-assistent Marino Pusic is dolgelukkig met zijn vrouw Dijana, die opkrabbelt na een hartaanval. „Het was ontzettend heftig.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

ARNHEM - In navolging van Arne Slot werd ook zijn rechterhand Marino Pusic de laan uitgestuurd door AZ. Beide coaches zijn vanaf volgend seizoen actief bij Feyenoord. Toch heeft Pusic (49), met FC Twente in 2019 kampioen in de Eerste Divisie, er geen moment wakker van gelegen. Daarvoor heeft de Kroaat nét iets te veel meegemaakt in zijn leven. Ook recent nog. „Verbaas je niet, verwonder je slechts. Zo kijk ik naar veel zaken in de voetballerij.”