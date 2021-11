Éric Cantona zaait verwarring bij Manchester United, Ralf Rangnick genoemd als tussenpaus

De Fransman deelde zijn boodschap donderdagochtend. „Hallo vrienden, ik wil deze video beginnen met jullie exclusief te vertellen dat ik de nieuwe manager van Manchester United ben. Zie jullie snel.”

Hij zou daarmee de opvolger worden van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer, maar of er enige waarheid in zijn boodschap zit, valt te betwisten.

Tussenpaus Rangnick

Rangnick lijkt namelijk de nieuwe trainer van Manchester United te gaan worden. Volgens Engelse media tekent de 63-jarige Duitser een contract tot het einde van het seizoen. Hij is nu nog, in een andere rol, werkzaam bij Lokomotiv Moskou.

De Russische werkgever van Rangnick moet nog wel toestemming geven voor de overgang, maar volgens ingewijden verwacht Manchester United niet dat dit problemen gaat opleveren. Na dit seizoen zou de Duitser nog twee jaar in een andere rol bij de Engelse topclub actief blijven.

Rangnick is vermoedelijk komend weekeinde nog niet van de partij bij het duel met Chelsea, omdat alle formaliteiten dan nog niet zijn afgerond. Hij wordt de opvolger van de onlangs ontslagen Noor Ole Gunnar Solskjaer.

Voor de invulling van de functie van hoofdcoach voor de langere termijn heeft Manchester United vermoedelijk een trainer op het oog die nu nog niet beschikbaar is. Daarbij wordt vooral de naam van de Argentijn Mauricio Pochettino genoemd, nu nog actief bij Paris Saint-Germain.

Bij Manchester United speelt onder anderen Donny van de Beek.

Successen en karatetrap

De intussen 55-jarige Cantona beleefde zijn grootste successen in het shirt van United, waar hij uitgroeide tot een clublegende. In vijf seizoenen (1992-1997) behaalde hij er vier Engelse landstitels en won hij twee keer de FA Cup. Cantona speelde ook 45 interlands voor Frankrijk. Daarin scoorde hij twintig keer.

In 1997 stapte hij op amper dertigjarige leeftijd uit het voetbal, na een carrière vol controverse en schorsingen. Zo stond hij in 1995 eens negen maanden aan de kant nadat hij tijdens de uitwedstrijd bij Crystal Palace een karatetrap had uitgedeeld aan een fan van de thuisclub, die hem in de tribune had uitgedaagd. In 156 Premier League-wedstrijden vond hij 70 keer de weg naar de netten.

Spectaculaire comeback

Na een semi-acteercarrière was hij daarna regelmatig te zien in diverse reclames. Cantona maakte op 29 augustus 2019 een spectaculaire comeback in de voetbalwereld met een gastoptreden bij de loting van de Champions League voor het seizoen 2019/2020.

De Fransman gaf een metaforische en bizarre speech, William Shakespeare’s Koning Lear citerend. De Fransman leek met zijn speech een penibele wereldsituatie aan te kaarten. Cantona sloot af met de woorden; „I love football.”